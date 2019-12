Otkrivamo: Kako da zaobiđete viruse i ne postanete bolesni ove zime? - II deo

Poslušajte preostalih 5 saveta i izbegnite viruse i prehladu ove zime.

Kada razmišljamo o hladnom vremenu i zimi verujemo da je i vaša prva želja da ostanete zdravi i energični. Većina tajni dobrog zdravlja uopšte nisu tajne, već sam dobro planiranje i odgovorovrno ponašanje i prevencija prema sebi i svom zdravlju. Na primer, trebalo bi da izbegavate kontakt sa bakterijama i virusima u školi i na poslu. Takođe, i čitav niz drugih dobrih rešenja mogu vam pomoći da živite zdravije, izbegnete to curenje nosa ili upalu grla. Prelazimo preostalih 5 saveta za sprečavanje prehlade i gripa.

6. Izbegnite stres i postignite svoj balans

Godinama su lekari sumnjali da postoji veza između hroničnog mentalnog stresa i fizičke bolesti. Pronalaženje efikasnog načina za regulisanje ličnog stresa može biti dug put ka boljem ukupnom zdravlju, pokazala je studija (1) iz 2012. koju je objavila Nacionalna akademija nauka. Za oslobađanje od stresa pokušajte da se bavite jogom ili meditacijom.

Kortizol pomaže organizmu u borbi protiv upale i bolesti. Konstantno otpuštanje ovog hormona kod ljudi koji su hronično pod stresom, smanjuje njegovu ukupnu efikasnost. To može rezultirati pojačanom upalom i bolestima, kao i oslabljenim imunološkim sistemom.

1. https://www.pnas.org/content/109/16/5995

7. Pijte zeleni čaj

Vekovima je zeleni čaj povezan sa dobrim zdravljem, jer sadrži visok nivoa antioksidanata, koji se nazivaju flavonoidi.

Prema studiji (2) objavljenoj u časopisu American College of Nutrition, šolja dve čaja dnevno može dovesti do potencijalnih zdravstvenih koristi poput snižavanja krvnog pritiska i smanjenog rizika od kardiovaskularnih bolesti.

8. Izbalansirajte obroke namirnicama bogatim vitaminom C

Imate li poteškoća setiti se voća i povrća prilikom svakog obroka? Kuvanje sa namirnicama svih boja pomoći će vam da dobijete širok spektar vitamina kao što je vitamin C.

Iako nema dokaza da vitamin C može smanjiti težinu ili dužinu bolesti, studija (3) iz Evropskog časopisa za kliničke ishrane iz 2006. Godine dokazuje da vitamin C pomaže imunološkom sistemu da spreči prehladu, posebno kod osoba koje su pod stresom.

2. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07315724.2006.107195183.

3. https://www.nature.com/articles/1602261

9. Budite društveni

Lekari su odavno uvideli vezu između hronične bolesti i usamljenosti, posebno kod ljudi koji se oporavljaju od operacije srca, i čak smatraju da je socijalna izolacija faktor rizika za hronične bolesti.

Istraživanje (4) koje je objavilo Američko psihološko udruženje sugeriše da društvena izolacija može povećati stres, što usporava imunološki odgovor tela i sposobnost brzog zaceljenja.

10. Imajte dobru ličnu higijenu

Ograničavanje izloženosti bolesti izbegavanjem mikroba je ključno za zdravo zdravlje. Evo još nekih načina da se praktikuje dobra higijena:

• Tuširajte se svakodnevno.

• Operite ruke pre jela ili pripreme hrane.

• Operite ruke pre stavljanja kontaktnih sočiva ili bilo koje druge aktivnosti koja vas dovodi u kontakt s očima ili ustima.

• Operite ruke 20 sekundi i pročistite prostor ispod noktiju

• Kad kašljete ili kijate, pokrijte usta i nos trukom ili maramicom.

Nosite sredstvo za čišćenje na bazi alkohola za upotrebu u pokretu. Dezinfikujte zajedničke površine, kao što su tastatura, telefon, kvake i daljinski upravljač.

4. https://www.apa.org/monitor/nov06/isolated

Virus gripa može generalno preživeti na površinama 24 sata, prema podacima Nacionalne zdravstvene službe. To ostavlja dovoljno vremena da se klice šire među članovima porodice. Samo jedno bolesno dete može da prenese bolest celoj porodici u pravom okruženju.

Da biste izbegli deljenje mikroba, lične predmete držite odvojeno. Lični predmeti uključuju:

• četkice za zube

• peškire

• posuđe

Kontaminirane predmete oprati, posebno igračke za decu, vrućom sapunom. Kada ste u nedoumici, odlučite se za jednokratne šolje za piće, pribor i peškire.

