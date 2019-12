Utvrđenje na jezeru: Jedan od najočuvanijih zamaka Italije

View this post on Instagram

#italy #sirmione #gardalake #scaligerocastle #travel #castelloscaligero #castle #tower #castlegate #photooftheday #view #architecture #scaligerburg #burg #burgtor #festung #turm #architektur #fotodestages #италия #сирмионе #озерогарда #замок #замокскалигеров #путешествие #ворота #крепость #башня #архитектура #фотодня