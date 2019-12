PET grešaka zbog kojih padate u depresiju posle raskida - Prebolite lako vezu koja nija valjala!

Najteže je nastaviti dalje sama ako ste mnogo nade polagale u partnera koji vas je na kraju ostavio.

Prekid veze ili braka nikad nije lak. Bol i promene koje se događaju nakon prekida često nas izbacuju iz ravnoteže pa radimo i stvari koje inače ne bismo. Osim toga, često ne znamo kako da prebolimo bivšeg partnera, da izlečimo slomljeno srce i krenuti dalje.

Na tom putu, za kojim nam se ponekad čini da nema kraja, pravimo i greške zbog kojih nam je jako teško da krenemo dalje. U nastavku donosimo pet pogrešaka koje biste trebali da izbegavate nakon prekida veze kako biste što pre krenule dalje.

1. Traženje završetka

Nakon prekida mnogi krenu u potragu za konačnim završetkom i "zatvaranjem kruga". Iako će mnogi reći da žele još jedan poslednji susret s bivšim partnerom kako bi razgovarali o onome što se dogodilo i kako bi ostali u dobrim odnosima, taj završni razgovor u većini slučajeva je samo još jedna prilika da provedete vreme s bivšim partnerom, potencijalno uz nadu da ćete se pomiriti.

Preterano analiziranje onoga što se dogodilo i razloga prekida u nekom trenutku više nema smisla. Jedina stvar koju treba da imate na umu je da je ta veza završena jer nije valjala.

2. Preterano "njuškanje"

Za ovaj problem u današnje vreme najviše su krive društvene mreže koje znaju da budu otežavajući faktor u pokušajima da prebolimo bivšeg partnera.

U prošlosti, bivši partneri obično su se vrlo retko susretali nakon prekida, nisu znali previše detalja jedno o drugome i nastavili bi sa svojim životom.

Danas su stvari drastično različite. Nakon prekida, tu su društvene mreže koje su iscrpan izvor informacija o svemu što se događa u životu bivših partnera.

Ukoliko i sami preterano istražujete po društvenim profilima bivšeg partnera, imajte na umu da na društvenim mrežama ljudi najčešće objavljuju ulepšanu stvarnost. Ta činjenica možda vam pomogne da prestanete svakodnevno proučavati život vašeg bivšeg i da krenete dalje.

3. Prebrzo ste krenuli dalje

Često ljudi nakon prekida veze ne daju svom srcu dovoljno vremena da zacieli i po svaku cenu žele da nađu novog partnera ili partnerku. Naravno, da je super ako se brzo od prekida, međutim važno je da prvo odvojite vreme za sebe i osvrnete se na sve što se dogodilo.

Ulazak u novu vezu pre nego ste to napravili ne znači da ste nekoga preboeli - znači da ste na dobrom putu da ponovite istu grešku.

Dakle, uzmite neko vreme da budete same. Isplačite se, osvestite svoja osećanja, razgovarajte s prijateljicama... To je najbolji način da se prošlost ne ponovi.

4. Zadržavanje kontakta s bivšim

Bivši partner i vi dogovorili ste se da ćete ostati prijatelji? Možda želite dokazati i drugim ljudima da se i nakon prekida može ostati u dobrim odnosima, međutim u većini sučajeva ovo se pokaže kao loša odluka.

Kada je dvoje ljudi bilo u vezi, a onda se dogodio prekid, prijateljstvo je teško ostvarivo, posebno ako je jedna osoba odgovorna za kraj veze.

Osoba kojoj je slomljeno srce novonastalo prijateljstvo zapravo će koristiti kao priliku da ostane u kontaktu s bivšim partnerom i nadati se da će doći do pomirenja.

Ako ste vi ta osoba, morate znati da ćete na ovaj način samo produžiti patnju i oporavak od prekida. Da bi prijateljstvo s bivšim partnerom stvarno bilo iskreno, neko vreme morate provesti odvojeni.

5. Držite se za sve ono što je moglo da bude

Nakon prekida veze, ljudi često žele da se stvari vrate na početak, kada je sve bilo idealno. Međutim, takve želje i zamišljanje scenarija koji se mogao dogoditi (ali se s razlogom nije dogodio) samo će produžiti vašu patnju.

Na kraju, ono što morate da znate ako ste prekinuli vezu je to da su prekidi tužni, da bole i ljudi zbog njih prave greške, a ako želite što pre da krenete dalje, pokušajte da ne budete prijateljica s bivšim, da svaki dan satima proučavate njegove društvene mreže, da zamišljate kako je vaš život mogao da izgleda da niste prekinuli - jer prekinuli ste, a do prekida je došlo jer nešto nije bilo dobro. Imajte to na umu i pre ćete krenuti dalje, a onda i pronaći ljubav koju ste oduvek tražili.