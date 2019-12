METLA I ŠARGAREPA SU PREVAZIĐENE: Donosimo 10 OTKAČENIH IDEJA za pravljenje originalnog Sneška Belića - NEKA SE SVI DIVE VAŠOJ KREATIVNOSTI (FOTO)

Šta je deci veća radost od snega i igara na zimi? Upravo se oni najviše obraduju belom pokrivaču, jer tada počinju zimske čarolije.

Osim omiljene aktivnosti - kićenja jelke - tu je i uvek zabavno pravljenje Sneška Belića! Ipak, ovoj aktivnosti ne raduju se samo najmlađi, a kreativne ideje padaju na pamet i nama starijima. Nekako se u ovo vreme u svakome od nas budi praznični duh, a kreativne ideje nižu se jedna za drugom.

Naravno, odavno je svima dosadio običan Sneško Belić sa metlom i šaragarepom, ali zato su tu nove kreacije koje zabavljaju one malo starije.

Kreativnost može da bude urnebesna, a ovi ljudi su se potrudili da naprave najoriginalnijeg Sneška belića.

Priznajemo neki su pomalo zastrašujući, ali svakako će vam dati ideju kako da provedete praznike.

1. Neki bi ipak u toplije krajeve

A post shared by Mexicanos en MIAMI (@mexicanosenmia) on Dec 16, 2016 at 4:49am PST

2. Sneško lovac

3. Sneško samoubica

Love me some comedy. iDidAFunny 30 Crazy And Creative Snowman Ideas - iDidAFunny pic.twitter.com/ZwwQm2NDPa

4. "Čuvamo red i mir"

5. "Samo da se javim majci sa Severnog pola"

A post shared by Joe Defries (@joekstergram) on Jan 10, 2018 at 11:05am PST

6. ZOMBI NAPAD! SPASAVAJ SE KO MOŽE!

A post shared by Vik🧚‍♀️🌱✨✨✨ (@veganvik77) on Nov 27, 2016 at 6:19am PST

7. Fotka pre i fotka posle izlaska

A post shared by Hollie (@along_came_hollie) on Mar 2, 2018 at 1:15am PST

8. Fotka sa plaže

A post shared by RendexDesign (@rendex_design) on Feb 3, 2019 at 5:48pm PST

9. Sneško na biciklu

Need creative ideas for the Snowman building competition in Auckland http://t.co/fjAuebIEwa #IceAge pic.twitter.com/AQ3T9GRXjV