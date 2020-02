Pet modnih trendova iz prošlosti koji će u 2020. godini doživeti veliki "kam bek"

Bili su nekada davno popularni, ali i sledeće godine ponovo zauzimaju modni tron.

Da li ste primetili da se na svakih deset do dvadeset godina moda ponavlja, tačnije da se modni komadi koji su nekada bili aktuelni postaju trend današnjice ali u malo redizajniranom izdanju? Ova godina bar kada je moda u pitanju bila je potpuno u znaku devedesetih. Zbog toga, pre nego što odete u šoping da kupite neke od stvari koje ćemo navesti, zavirite u ormare vaših mama i baka jer se u njima sigurno krije neki dobar retro komad koji ćete imati jedino vi u gradu.

Oversize odela sa naramenicama

Oversize odela su ove godine postala apsolutni hit. Bila su u fokusu na svim svetskim modnim pistama, ali su za njihov povratak iz prošlosti zaslužne najpoznatije svetske modne blogerke. Odela koja su sada u trendu, gotovo su identična sa onim iz prošlosti, stim što se od njih razlikuju jedino na osnovu boja, materijala i dezena. Najaktuelnija oversize odela jesu ona u jarkim bojama poput narandžaste, dok kada je materijal u pitanju prednjači pliš i saten. Glavna odlika oversize odela, pored njihovog poznatog „prevelikog“ izgleda, jesu i naramenice. Žena uz dobro odelo može da izgleda seksepilnije nego u haljini, zbog toga nemojte se ustručavati da ga probate, sigurne smo da će vas oduševiti.

Džins

Ove godine apsolutni must have komadi bili su od popularnog džinsa koji se nosio ali se još uvek nosi više nekog ikad. Bilo da ste poneli jaknu, zvoncare ili haljinu od ovog materijala niste pogrešili. Jedina razlika u odnosu na period iz prošlosti kada se nosio jeste novi način njegovog kombinovanja. Danas je trend kombinovanje džinsa sa džinsom, odnosno možete nositi teksas haljinu sa teksas jaknom. Na velika vrata vratile su se popularne teksas zvoncare, stoga ukoliko ih još uvek niste nabavile, obavezno to učinite, jer će se ovaj trend duži period održati na modnoj sceni.

Široki pojasevi

Kada je reč o aksesoarima ponovo su moderni široki upečatljivi kaiševi. Ono što je danas kod kaiševa i pojaseva najbitnije jeste upečatljiva šnala koja će i jednostavnu kombinaciju učiniti posebnom i drugačijom. Široki pojasevi pored toga što su moderni su i veoma praktični jer će vašu figuru izdužiti i istaći struk, tako da nije zgoreg da jedan imate u svom garderoberu. A ovaj je osvojio naša srce, da li se i tebi dopada?

Kaubojke

Ovaj model čizama se relativno skoro vratio u modi. Sigurno ste primetile da sve veći broj devojaka ima model ovih popularnih čizmica. Danas su najaktuelniji modeli dužine iznad članka sa upečatljivim animal printovima ali i u efektnim bojama. Bela je trenutno najaktuelnija boja kada su kaubojke u pitanju, ali je u stopu prati crna, kao i braon.

Pederuše

Nekada popularne „pederuše“ nose se i danas, stim što se sada nazivaju „funny pack“. Pored toga što im se promenilo ime, promenilo se i mesto na kom se nose. Naime, ukoliko vam je još iz davnih dana ostala neka pederuša, sada je možete nositi tačno oko struka, ili prebačene preko ramena, a ne oko bokova kao nekada. Ovaj model torbi najbolje će se uklopiti uz moderan i urban stajling, stoga nju ponesite kada želite opušteniji izgled.