Selo u kojem je vreme stalo - Stara planina primamljiva turistima! (FOTO)

View this post on Instagram

Gostuša je selo na Staroj Planini, tridesetak kilometara udaljeno od Pirota. Nalazi se na obalama Zavojskog jezera, na nekadašnjem rimskom putu. Odlikuje ga arhaična arhitektura zbog koje ga zovu i „Kameno selo“, kao i očuvanost starih običaja i kulture. Do izgradnje Belskog mosta, kojim je premošćeno jezero, ovaj kraj je bio teško dostupan. O Gostuši, kao autentičnom selu koje najvernije oslikava život staroplaniskog stanovništva u prošlom veku, snimljeni su mnogobrojni filmovi i napisani tekstovi koji su ušli u anale etnografije. ----------------------------------------------------------------------- Da pogledate ostale slike iz ove kategorije dodirnite (For more pictures) ➡#sela_u_srbiji ====================================== ....#srpskasela....#lepotesela....#selasrbije.... ....#serbianvillage....#serbianvillages....#selo... ...#serbian_village...#villageinserbia...#gostuša... ....#selasrbije....#sela.....#village....#villages..... ....#srbija...#serbia...#србија...#pirot...#gostusa... ...#selogostuša....#selogostusa...#kamenoselo.... ======================================