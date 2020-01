Šta vaša zavist govori o vama - I deo?

Naša zavist prema nekome ili nečemu kaže više o nama nego što to možete pretpostaviti.

Šta je, u stvari, zavist?

Zavist se najčešće definiše kao određeni stepen nezadovoljstva koji imamo u vezi sa tuđim dobrima, prednostima, dostignućima, osobinama i slično. Prirodno je da se upoređujemo sa drugima. To se može dešavati u našem ranom razvoju kada upoređujemo sebe sa braćom i sestrama ili sa drugima naše dobi, bez obzira da li se fokusiramo na to kako se prema njima postupa - uključujući i ono što imaju, ili ono što im je dato. Na ovaj način, takve poređenja mogu da nas informišu između ostalog.

Zavist, kao i druga osećanja, može biti različitog intenziteta. Može se smatrati benignom, kao kad nas takve poređenja sa drugima motivišu da poboljšamo svoj život. Ili, nasuprot tome, može biti i pogubna za nas, a i za druge.

Može se razlikovati i destruktivna zavist kao stalna dispozicija nasuprot destruktivnoj zavisti kao epizodnoj reakciji na formiranje društvenih poređenja. Jedno istraživanje [1] pokazuje da je epizodna zavist u više situacija povezana sa negativnim osećajima kao što su anksioznost, depresija, bes i sveukupno negativno raspoloženje.

Zavist potencijalno može biti pozitivna sila u našim životima. Na primer, možemo posmatrati divno uređen dom i pomisliti: „Ovo je baš lep dom. Zamišljam da bi bilo zaista lepo tamo živeti.” Takva zavist tada može podstaći misao poput“ Šta mogu učiniti da imam takvu kuću? ”U ovom slučaju nas naša zavist motiviše za pozitivno napredovanje u našem životu.

Ovo je primer konstruktivne i “dobroćudne” vrste zavisti. Kao takva, ona nam čak i može prosvetliti i pomoći u formiranju našeg identiteta i načina na koji želimo da živimo svoj život. Naša zavist može nas obavestiti o ne samo onome što želimo da dobijemo, već i u identifikovanju vrednosti, osobina i ponašanja koja su u skladu sa onim ko smo i ko želimo da postanemo.

[1] Cohen-Charish, Y. (2009) Episodic envy. Journal of Applied Social Psychology, 39(9), 2128-213 https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2009.00519.x

Destruktivna zavist

Nasuprot tome, destruktivna zavist usredsređena je na upoređivanje koje samo pojačava naš osećaj inferiornosti u odnosu na osobu koja poseduje određenu stvar/i ili atribute kojima zavidimo. Zavist može biti destruktivna sila u našem životu. Takvo razmišljanje može da izazove i odrazi različite stepene besa.

Na primer, što se tiče posmatranja malo pre spomenutog prelepog doma, reakcije u stilu „Kako to da oni žive tamo?“, ili „Šta ih čini tako posebnim?“ ili još gore, „Oni ne zaslužuju da imaju takvu kuću! ”odražavaju tamnu nijansu zavisti. Takve misli mogu na kraju podstaći mržnju, pa čak i agresiju prema onima koji imaju takvukuću ili bilo šta drugo čemu zavidimo.

Takva zavist je zlonamerna i može je pratiti ljutnja, ogorčenje i želja za zlom sudbinom određenih ljudi. To može podstaći mržnju, pa čak i agresiju prema onima koji imaju takvu kuću ili bilo šta drugo čemu zavidimo. Mogli bismo pomisliti, „Ne zaslužuju da žive u toj kući!“ Ili još gore, da bi vlasnik trebao da izgubi posed nad njom, bilo zbog finansijskih teškoća ili čak zbog požara. Za razliku od dobroćudne zavisti koja je usmerena na divljenje, stvarima, osobinama ili ponašanju, destruktivna zavist usredsređena je na određenu osobu.

Takve želje mogu proizaći iz dubokog osećaja senke zadovoljstva kada vidimo patnju onih kojima zavidimo. Istraživanja [2] pokazuju da je to ponekad povezano sa, ali ne nužno, sa našim prezirom i negativnim osećanjima zavisnim prema tom drugom i osećaja da oni ne zaslužuju ono što imaju.

Nastavak sledi…

[2] Van de Ven, N., Hoogland, C., et. al. (2015). When envy leads toschadenfreude. Cognition and Emotion, 29(6), 10007-1025. https://doi.org/10.1080/02699931.2014.961903

