SEDAM razloga zbog kojih vas muškarac nikada neće oženiti!

Naučnici su analizirali muško ženske odnose i došli do određenih saznanja na temelju braka i odnosa na duge staze.

Verovatno poznajete neki par koji je raskinuo dugu vezu, a ubrzo nakon toga muškarac se oženio drugom devojkom. Možda ste i vi bili u toj situaciji.

Evo šta dovodi do toga i koje stvari su presudne.

Ne postoji prava žena, važnije je biti s muškarcem u pravo vreme

Jedna teorija tvrdi da se muškarci ne venčaju kada upoznaju 'ljubav svog života', već kada su spremni da osnuju porodicu.

Jedan korisnik Tvitera podstakao je muškarce da komentarišu. I gotovo jednoglasno, muškarci su priznali da su imali vezu za čijim raskidom su zažalili, ali ih to nije sprečilo da se na kraju venčaju ženom koju su smatrali dovoljno dobrom.

Postoji još jedna stvar koja podstiče muškarce da izgovore sudbonosno "da", a to je žena koja se udala, a oni su dugo bili zaljubljeni u nju.

U tom slučaju smatraju da nemaju više šanse kod te žene, pa kada usamljenost postane nepodnošljiva, nesrećni muškarac bira između dostupnih opcija.

Dakle, čini se da muškarci ne čekaju 'onu pravu', jer će svaka devojka koja je spremna na venčanje kada i oni biti zaprošena. Naučnici kažu da je najbolji period za osnivanje porodice od 28 do 32 godine. Nakon toga, šanse da se muškarac skrasi znatno padaju, a nakon 42. godine šansa je gotovo ravna nuli.

Ne postoji način za izgradnju porodice na temelju fizičke privlačnosti

Istraživanja pokazuju da su parovi u kojima je žena privlačnija od muškarca najsrećniji. Ali, izgled te žene ne treba da bude vulgaran. Više od 3500 muškaraca je opisalo svoje mlade, a samo 20 odsto verenih je koristilo prideve koji su imali veze s njihovim izgledom (poput prelepa, atraktivna ili seksi). Ostalih 80 odsto spomenulo je ženine osobine. Najpopularnije mišljenje o izgledu žena je bilo da bi žena trebalo da izgleda tako da ih nije sramota da se pojavljiuju ​​se s njom u javnosti.

Mišljenje prijatelja i roditelja može da utiče na odluku

Čak iako muškarac izgleda samostalno, na to koga će on izabrati za ženu mogu da utiču njegovi prijatelji. Naročito u početnoj fazi veze njihovo mišljenje može ubrzati proces zaljubljivanja. Uz to, odobravanje roditelja takođe može biti presudan faktor. Verovatno ste videli slučajeve u kojima se očekivanja roditelja razlikuju od devojke koju njihov sin dovede kući.

Muškarci su sigurni da su žene potpuno zadovoljne

Da budemo precizniji, žene se mogu samo pretvarati da je sve u redu, a ustvari, ne žele da se udaju. Međutim, ako žena nikada ne izrazi svoje mišljenje o tome da želi venčanje, njen dečko nikada neće znati da ona očekuje nešto od njega, jer muškarci loše čitaju između redova.

Ali ipak su dobri u zaključivanju. Dakle, kada devojka izgubi strpljenje, spakuje svoje stvari i ode, muškarac će analizirati situaciju i kad upozna sledeću ženu, brže će donositi odluke i predložiće joj brak pre nego što ga ona napusti.

Psiholozi tvrde da parovi koji se malo svađaju u samom početku veze nemaju budućnost pa ljudi ne bi trebalo da se plaše izražavanja svog mišljenja. Žene koje više vole da ćute o svojim željama zapravo ni ne dobijaju prsten. Čak 73 odsto budućih supruga priznaje da su pritiskale svoje muževe i insistirale na tome da se venčaju, umesto da samo čekaju da to njihov dečko predloži sam.

Zajednički život smanjuje šanse za venčanje za 50 odsto

Psiholozi upozoravaju žene da bi trebalo da budu oprezne kod ideje o zajedničkom životu pre braka. Većina muškaraca će zaprositi devojku 22 meseca nakon početka veze, a nakon tog perioda, šansa se smanjuje za 20 odsto, a tri godine kasnije, taj broj je na samo 50 odsto. I nakon 7 godina, šanse za venčanje su 0 odsto.

Ipak, nemojte da zaboravite na razliku u percepciji: žene misle da je zajednički život prvi korak ka braku, a muškarci, naprotiv, 'zaboravljaju' na nužnost braka jer već misle da imaju porodicu.

Muškarcu je lepo sa vama trenutno, ali ne vidi vas zajedno u budućnosti

Ponekad muškarci žele da se ožene, li samo kada u životu postignu određene stvari poput diplome, stana, kuće i slično. Ne žele da ostanu sami tokom tog teškog životnog perioda, pa traže ženu koja će ga podržati, ali samo privremeno.

Žena kojoj ne treba puno i koja će ga uvek susresti negde na pola puta nije dovoljna za život koji on želi. A ako muškarac postane uspešan, on želi da ostane u formi i u ovoj situaciji potrebna mu je žena koja će ga sve vreme izazivati, pomažući mu da postigne sve više i više.

Ne treba sve veze da dovedu do venčanja

Od ranog detinjstva se devojčice uče da svi dečaci koji na njih obraćaju pažnju automatski postaju 'onaj pravi'.

Roditelji se vrlo često šale na taj račun i ispituju devojke kada razmišljaju o udaji. Ali iz godine u godinu to pitanje postaje sve ozbiljnije. I devojke odrastaju sa stereotipom da ako je veza duga, ona može imati samo jedan kraj, a to je formiranje porodice. Ali muškarci retko imaju isto mišljenje, tako da često dolazi do velikog nesporazuma, piše Bright Side.