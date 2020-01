Stručnjaci: Nošenje štikli može ozbiljno da naruši vaše zdravlje!

Nošenje neudobne obuće nije ni malo naivno

Istraživanja Američkog medicinskog udruženja ukazuju na to da 78 posto žena oseća bol dok nosi cipele s visokim potpeticama. Međutim, to nije jedini problem koji izazivaju štikle.

Kada nosite visoke potpetice, vaše telo mora da održava ravnotežu. Da biste to učinili, donji deo leđa se gura napred, a poravnavanje kukova i kičme se menja. Vaši mišići kuka moraju stalno da se savijaju kako bi održali ravnotežu. A ako često i dugo nosite visoke potpetice, ti mišići će se skraćivati ​​i stezati. To, zauzvrat, može da dovede do bolova u kukovima.

Ovakva obuća svu težinu spušta na zglobove, pa tako stradaju kolena ulgavnom. To može da uzrokuje osteoartritis. Uobičajeni simptomi uključuju bol u zglobovima, ukočenost i ograničen raspon pokreta.

Usled nošenja štikli, javlja se opterećenje kičme i menja se poravnanje, što za posledicu ima preteranu aktivaciju mišića, a postoji mogućnost i od povreda.

Anatomske promene kičme mogu da dovedu do brojnih zdravstvenih problema, kao što su foraminalne stenoze, bolovi, slabost mišića i grčevi.