Šta vaša zavist govori o vama - III deo?

Naša zavist prema nekome ili nečemu kaže više o nama nego što to možete pretpostaviti.

Izbor

Izbor ostvarujemo samom svesnošću da se upuštamo u destruktivnu zavist i tada odlučujemo transformisati je u dobroćudnu ili motivišuću zavist. Konstruktivan izbor se donosi kada se odlučimo negovati ovu konstruktivniju perspektivu.

To delom može uključivati i osećanje tuge. Potrebno je pomirenje s činjenicom da bez obzira na to što radimo uvek će biti drugih ljudi koji su pametniji, viši, bogatiji, atraktivniji i samouvereniji, pa čak i imaju više „igračaka“ ili materijalnih dobara od nas. Nekima će to možda biti lakše, a nekima ne, ali svi trebaju samopouzdanije da se bave upoređivanjem koje formiraju. To je realnost o kojoj svi moramo pregovarati u raznim periodima u životu, i deo je razvijanja otpornosti koji nam omogućava da se suočimo sa izazovima i napredujemo u svom životu.

Na trenutak zamislite sebe kako stojite u jednoj datoteci ljudi čiji je poredak rangiran određenim atributom - poput visine, težine, izgleda, bogatstva, inteligencije i slično. Bez obzira koji atribut identifikujete uvek će postojati drugi koji izgledaju bolje ispred tebe, i još gore, iza tebe. Možda ćete shvatiti da je potrebno da pogledate one koji su iza vas kako biste izgradili svoje samopoštovanje i ublažili osećaj „manje od“. Ili se može desiti da često gledate samo ispred sebe.

Preterano fokusiranje pažnje na one koji su ispred vas ili iza vas doprineće da vaša sreća izgleda neumitno. To se događa kada morate zavisiti od osećaja superiornosti od onih iza vas da biste se osećali bolje u vezi sa sobom. Slično tome, ako ste skloni destruktivnoj zavisti, pogled unapred vas može samo podsetiti na vaš umanjeni osećaj sebe.

To se uveliko razlikuje od gledanja drugih ispred vas koji vas mogu informisati o akcijama koje želite da preduzmete, vrednostima koje želite da prihvatite. Slično se razlikuje od gledanja unapred za mentore - pojedince koji će vam možda pomoći da postignete svoje ciljeve, podržavaju vaše vrednosti i podstiču vašu motivaciju u dobrom smeru.

Saveti za prevazilaženje destruktivne zavisti

1. Obratite pažnju da prepoznate ovu zavist kada upoređujete sebe sa drugima.

2. Imajte na umu da prepoznate kada vaše poređenje pokreće dobroćudnu, motivacionu zavist ili destruktivnu zavist.

3. Priznajte da vam zavist govori više o tome kako se osećate prema sebi, nego prema drugoj osobi ili njenim osobinama, postignućima, dobrima ili ponašanju.

4. Setite se da je stvarno pozitivno samopoštovanje nešto što samo vi možete gajiti u sebi - kroz rad na sebi.

5. Setite se da istinsko samopoštovanje počiva na upoređivanju sebe sa sobom.

6. Angažujte se na vežbanju pažljivosti kako biste proširili svoju svest o donošenju svojih izbora. U istraživanjima je otkriveno je da ovi procesi pomažu pretvaranju destruktivnih u benigne reakcije.

7. Dopustite sebi da tugujete jer možda niste imali prednosti koje su imali drugi.

8. Aktivno radite na uklanjanju barijera za postizanje svojih ciljeva.

Važno je upamtiti da većina nas može s vremena na vreme osećati zavist. Ključno pitanje je da li je to benigna ili destruktivna forma. Ako je destruktivna, podsetite se da ne morate sami da se bavite ovim izazovom. Potražite pomoć psihologa/psihijatara/psihoterapeuta koji podržavaju i neguju, i koji vam mogu pružiti smernice i podršku - bilo da je reč o zavisti prema prijateljima, porodici ili ljubavnim partnerima.

Ukoliko vas zanima da nešto više pročitate o ovoj ili sličnim temama, možete to uraditi klikom upravo OVDE.

Autor: Pink.rs