Očistite organizam od teške hrane: Najbolji način da se rešite nadutosti

Novogodišnji i Božićni praznici su iza nas. Oni koji su probali od svega po malo i oni koji su jeli sve odreda, osećaju potrebu očiste telo od teške hrane. Ovo je najbolji način

Dobra vest je da možete brzo da se oslobodite teške hrane iz organizma. Verujte vašem telu, jer ono zna kako da se oporavi. Evo nekih jednostavnih saveta koji će vam pomoći da ubrzate čišćenje organizma:

Pijte toplu vodu sa limunom

Dan započnite toplom vodom i limunom. Limunadu bez zaslađivača pijte u toku dana umesto vode. Tako ćete hidrirati organizam i dati šansu bobrezima i jetri da se detoksikuju. Pre svakog jela pijte mlak, biljni čaj kako bi vam creva pravilno funkcionisala. Čaj od komorača je odličan izbor, jer sprečava nadimanje, zatvor, gasove, žgaravicu, pa čak i iritaciju creva.

Dajte prednost biljnoj hrani

Nema potrebe da gladujete nakon praznika kako biste izgubili ubačene kalorije. Veoma je važno da svaki dan jedete raznovrsnu hranu koja obuhvata voće, povrće i biljne proteine. Obavezno jedite supice od povrća i to u velikim količinama.

Interval gladovanja 8/16

Ovaj poznati interval gladovanja je jednostavan način da dobijete prednost i rešite se viška kilograma. Poslednji obrok pojedite najkasnije u 19h. A zatim 16 sati ne smete da pojedete ništa. To znači da sledeći obrok treba da vam bude u 11h, a da pre toga ne jedete ništa. Smete da popijete kafu, čaj, limunadu i to je to. Ovaj sistem gladovanja je naučno dokazano koristan, jer sagoreva masti, obnavlja probavni sistem i td....

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost bilo koje vrste, je korisna. Šetajte, vozite bicikl, sankajte se, idite na trening, radite gimnastiku i td... Bilo koji vid vežbanja će vam poboljšati raspoloženje i popraviti zdravlje!