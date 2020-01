Karneval u Riju je svakako najpoznatiji na svetu, međutim, da li ste znali da gotovo svi gradovi Južne Amerike imaju svoje karnevale? Kao i svake godine u februaru, i u Buenos Ajresu se održava karneval. Iako manje poznat od svog brazilskog parnjaka, ovaj karneval nije ništa manje dobar „izgovor“ da posetite Buenos Ajres. Naprotiv…

Kao i većina karnevala u Južnoj Americi, i karneval u Buenos Ajresu počeo je kao proslava tokom koje su robovlasnici puštali robove da slobodno šetaju ulicama i uživaju u događaju. Zato je i argentinski karneval prožet pre svega afričkim ritmovima, samo što ovde nećete čuti sambu, već murgu, muziku koja se zasniva na udaraljkama i tekstovima kojima se kritikuju bogati i moćni. Muziku, naravno, prati i ples, ali za razliku od golotinje Rija, plesačice i plesači u Buenos Ajresu nose šarene kostime koji uglavnom prekrivaju većinu tela. Karneval se održava svakog vikenda u februaru na različitim lokacijama u gradu, a centralni događaj biće 23. i 24. februara 2020.

Naravno, karneval je samo mali deo bogatog života Buenos Ajresa. Ovaj grad, koji se zbog svoje arhitekture naziva i Južnoameričkim Parizom, poznat je po burnom noćnom životu, tangu koji se pleše (i uči!) čak i na ulicama, ali i uličnoj umetnosti, odličnoj kuhinji i, naravno, fudbalskoj strasti, koja često prelazi granice razuma.

Argentinci vole da se hvale kako Buenos Ajres nije grad za vegeterijance – jedini način na koji oni serviraju salatu je kao garnirung uz odrezak. Duga tradicija gaučosa (što je argentinska verzija kauboja) uslovila je da se meso nalazi u osnovi argentinske kuhinje, dok je veliki priliv Italijana i Španaca doneo kulturu sladoleda i vina u ovaj grad.

Tokom letnjih meseci (što će reći od januara do marta), u Buenos Ajresu su otvorene i javne plaže, tako da odlazak u ovaj grad može ujedno da bude i letovanje. Za kraj, još jedna specifičnost Buenos Ajresa – mnoge kožarske radnje izrađuju jakne, čizme, kajševe, manje-više šta god zamislite, po meri. Sve što treba da uradite jeste da budete nekoliko dana u gradu dok porudžbina ne bude gotova.

