Evo koje antibiotike ne treba davati deci

Roditelji su često u nedoumici šta od lekova da daju bolesnoj deci, pogotovo kada se radi o antibioticima. Ističu da antibiotike dobijaju i kada nije urađena analiza brisa iz grla, iako je upaljeno i otečeno.

Mada postoje stalna upozorenja da sa antibioticima ne treba preterivati, pogotovo kod dece, oni se i dalje u priličnoj meri propisuju, kada se posumnja na bakterijsku infekciju. Lekari, istina, tvrde da su savesni u propisivanju antibiotske terapije i da se ona daje kada postoji jasna klinička slika, kao u slučaju zapaljenja pluća.

Ipak, roditelji treba da znaju da deci do 12 godina ni slučajno ne treba davati tetracikline, jer oni izazivaju prebojenost zuba. Hinoloni, rezervni antibiotici za teže infekcije, takođe se ne daju deci sve do njihovog punoletstva, jer imaju osobinu da se talože u hrskavici. Eritromicin može da se nađe na terapijskoj listi dece, ali ne duže od sedam dana, jer se on taloži u žuči.