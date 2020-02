Ako sa partnerom konzumirate OVE NAPITKE imaćete BOLJI BRAK! Sve im je zabavnije i lepše

Naučnici kažu da će alkohol učiniti vaš brak srećnijim, zdravijim i dugoročnim.

Pripazite, ovde govorimo o malim količinama alkohola, tako da uzmite ovo sa zadrškom.

Istraživanje kaže da parovi koji piju alkohol zajedno – ostaju zajedno. Anketa je sprovedena na 3000 parova koji su u braku u proseku 33 godine i zaključili su da su srećniji kad oboje piju alkohol, za razliku od situacije kada samo jedan pije.

Kad jedan partner nije tip od alkohola, to u braku dovodi do raznih problema. Naučnici su zaključili da su to češće žene. Naravno, treba naglasiti, ako oboje izbegavaju alkohol, da imaju zdrav život i zdravu vezu.

"Nismo sigurni zašto se ovo događa", kaže autorka istraživanja doktorka Kira Birdit, ali naglašava, ležerne i zabavne aktivnosti uvek su poželjne u braku, pa je možda u tome ključ.