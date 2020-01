Razmislite: Koliko sna vam je zaista potrebno?

Nova naučna studija nudi iznenađujuće uvide o trajanju spavanja.

Svi znamo koliko uopšte volimo da spavamo i dobro se odmorimo, i koliko je dobar osećaj posle lepog i kvalitetnog sna…A da li tačno znate ili ste razmišljali koliko sati trebate spavati svake noći da biste ostali zdravi? Preporuke vremena spavanja Nacionalne fondacije za spavanje prilično su jasne. Stručnjaci za san sugerišu da je odgovarajuće trajanje sna za tinejdžere osam do 10 sati noćnog sna, dok je za odrasle osobe preporučeno sedam do devet sati sna, a za starije odrasle osobe sedam do osam sati (1) . Stoga, većina stručnjaka konstantno preporučuje spavanje sedam ili više sati noćnog sna, bez obzira kojoj starosnoj grupi pripadate.

Rezultati nove multinacionalne neuronaučne studije (2) sada dovode u pitanje ovu preporuku. U ovoj studiji su autori prikupili podatke o trajanju spavanja 613 učesnika tokom impresivnog perioda od 28 godina. Prikupljanje podataka odvijalo se od 1985. do 2013. godine. Na osnovu trajanja spavanja, učesnici su svrstani u četiri različite grupe: „pet sati ili manje“, „šest sati“, „sedam sati“ ili „osam sati“. Svaki učesnik posle sna je morao da uradi određeni broj testova da bi ocenio svoje kognitivne sposobnosti.

1. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O,DonCarlos L, Hazen N, Herman J, Katz ES, Kheirandish-Gozal L, Neubauer DN,O'Donnell AE, Ohayon M, Peever J, Rawding R, Sachdeva RC, Setters B, VitielloMV, Ware JC, Adams Hillard PJ. (2015). National Sleep Foundation's sleep timeduration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health, 1,40-43.

2. Zitser J, Anatürk M, Zsoldos E, Mahmood A, Filippini N, SuriS, Leng Y, Yaffe K, Singh-Manoux A, Kivimaki M, Ebmeier K, Sexton C. (2020).Sleep duration over 28 years, cognition, gray matter volume, and white mattermicrostructure: a prospective cohort study. Sleep, in press.

Ovi testovi su obuhvatali širok izbor kognitivnih sposobnosti poput pamćenja, veće kognitivne funkcije i vremena reakcije. Pored toga, istraživači su koristili skener magnetne rezonance (MRI), da bi ocenili nekoliko aspekata strukture mozga. Oni su obuhvatali strukturu sive materije mozga, npr. područja mozga koja uglavnom sadrže ćelijska tela neurona. Štaviše procenjena je neuronska veza između različitih područja sive materije i strukture bele materije mozga.

Autori su imali hipotezu da će ljudi koji spavaju najmanje sedam sati tokom noći poboljšati kogniciju, kao i poboljšati sivu materiju i strukturu bele materije, u odnosu na one koji su uporno spavali manje od preporuka.

Rezultati su, međutim, bili prilično iznenađujući.

Generalno, otkrili su da je kod većine ljudi trajanje sna ostalo relativno stabilno tokom 28 godina. Oko 12,7 odsto učesnika spavalo je osam sati, oko 45,4 odsto spavalo je sedam sati, 37,2 odsto spavalo je šest sati, a 4,7 odsto spavalo je pet sati svake noći.

Izuzetna je činjenica da apsolutno nisu postojale razlike u kogniciji ili bilo kojem od moždanih parametara između različitih grupa trajanja sna. Dakle, spavanje šest ili čak pet sati svake noći nije bilo povezano sa oslabljenom kognicijom ili bilo kakvim negativnim efektima na mozak. Autori su pretpostavili da bi moglo biti smislenije analizirati i kvalitet spavanja prilikom procene uticaja sna na kogniciju i strukturu mozga. Štaviše, ovo sugeriše da će možda trebati redizajnirati trenutne smernice o trajanju spavanja ako dalje studije podrže njihove rezultate.

Ako do tada i dalje imate problema sa snom- muči vas nesanica, stalno se budite tokom noći, san vam je slab, isprekidan, osećate se konstantno umorno posle spavanja, onda je pravo rešenje za vas Magnall® Sleep.

Magnall® Sleep je jedinstvena formulacija magnezijuma sa melatoninom, aktivnim oblikom folne kiseline i vitaminima B6 i B12, i pomaže da se eliminišu simptomi nesanice i poremećaja spavanja.

Magnall® Sleep blagotvorno deluje na spavanje kod osoba koje su pod stresom, rade u smenama, menjaju vremenske zone, kao i kod starijih osoba.

Magnall® Sleep dejstvom na cirkadijalni ritam (ciklus spavanja i buđenja) ispoljava trostruki efekat:

1. Olakšava vam da brže zaspite

2. Poboljšava trajanje i dužinu, kao i kvalitet sna

3. Budite se odmorniji

Autor: Pink.rs