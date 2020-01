POSTOJE ZNACI, ISKUSNI IH PREPOZNAJU! Organizatori venčanja otkrivaju kako znaju da brak neće uspeti!

Planiranje venčanja je finansijski izazov i veliki test, a organizatori venčanja kažu i kako im se partneri često žale jedan na drugog te kako se pre svadbe vidi puno toga.

Dok mnogi parovi postaju jači tokom priprema za venčanja, neki će u trenucima stresa i uzbuđenja otkriti partnerovu pravu stranu te potencijalno problematična područja u njihovoj vezi

Ovo je su krizne situacije koje mogu ukazivati da par neće uspeti da održi brak nakon venčanja.

1. Jedan partner ne učestvuje u planiranju venčanja

Nekoliko parova s kojima sam radila, samo je mlada bila zainteresovana za planiranje i detalje oko venčanja. U međuvremenu, mladoženja se uopšte nije zanimao dokle se stiglo sa pripremama, ispričala je jedna organizatorka venčanja. Kod mnogih parova obično je jedna osoba više zainteresovana za planiranje nego druga, ali druga strana takođe se povremeno mora "uključiti" čak i ako to nije "njihova stvar". Kad dođe do toga da organizator venčanja pita jednog mladenca "Imate li vi uopšte verenika?", to nikako nije dobar znak.

2. Nisu se dogovorili oko budžeta za venčanje

Mnogo parova, a najčešće nevesta, nije realna s time šta sebi zapavo mogu da priušte. Zaboravite venčanje - ako je jedan partner toliko u oblacima.

- Planiranje venčanja je ogroman budžetski izazov i veliki test za parove - kaže Ešli Daglas iz jedne agencije za planiranje venčanja. Partneri mogu da potiču iz vrlo različitog socijalno-ekonomskog statusa, s različitim doživljajima venčanja na kojima su prisustvovali. Neki se zato trebaju zaustaviti i shvatiti da venčanje nije takmičenje i da vas niko ne ocenjuje - kaže.

3. Par se ne poštuje

Jedna velika crvena zastava diže se kad se partneri - ne poštuju. Kada npr. mlada ili mladoženja požele određenu stvar, a drugi partner pita "Zašto želiš to da uradiš?", umesto da kaže "Hajde da razgovaramo o tome i zajedno dođimo do rešenja", to postaje problem, kaže Solejmani. Iako, dodaje, svaka borba ne mora uvek da bude negativna. Možda je to jednostavno njihov način funkcionisanja.

4. Ako jedan partner pokuša da kontroliše sve oko planiranja venčanja, to može da ispadne katastrofa

Partner koji preterano nadzire sve tokom planiranja venčanja, može da bude takav i u braku, kaže Solejmani.On će hteti da zna sve - gde kupujete, koliko trošite, zašto ste to učinili, zašto niste izabrali nešto drugo. Ko želi da živi s takvom osobom?

5. Nevesta ili mladoženja ne slažu se s porodicom svog partnera

Ako se jedan partner ne slaže s drugom stranom porodice, to ne znači da njihova veza nikad neće uspeti, ali to govori mnogo o tome kakav će biti njihov bračni život i ukazuje na moguće potencijalne sukobe unutar njega, kažu organizatori venčanja. Svaki stres ili drama tokom planiranja venčanja puno govori o međusobnoj interakciji.

6. Par loše komunicira o tome što stvarno žele od venčanja

Leora Solejmani takođe je istakla da je nedostatak zdravih komunikacionih veština ogromna crvena zastava. Pasivno-agresivan stav ili borba protiv malih detalja mogli bi da sugerišu veće probleme u vezi. U životu se nailazi na veće odluke od toga koji cvetni aranžman treba odabrati ili koji bend unajmiti.