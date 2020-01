Naučimo zajedno: Kako da ne mrzite januar?

Prihvatite sledeće savete da sebi ulepšate jedan od najmanje omiljenih meseci u godini - januar!

Kada pomislite na januar, verovatno vam prvo pada na pamet istrošenost posle mnogobrojnih praznika, višak kilograma posle bogate praznične trpeze, i početak novih poslova, projekata, veza ili ostvarenje želja? Čestitamo na preživljavanju kraha krajem godine, kao i užurbanoj i možda stresnoj sezoni zimskog odmora. Dani su kratki, i istovremeno i hladni, sivi, vlažni i tmurni. Možda osećamo potrebu za renoviranjem naših tela, domova i karijera, dok nas mogu opsesti i emocionalni kokteli olakšanja, straha, uzbuđenja, misterije i nade, sa epizodama besa, krivice, tuge i žaljenja.

Dobrodošli u januar! Prema Borchard-u (2018), najtužniji je mesec u godini. Novogodišnje odluke i rezolucije su možda pokvarene emotivnim ostacima koji ostaju iza praznika. Život se nastavlja sa svakodnevnim užurbanim tempom i pokušavamo da se prilagodimo novoj godini pod verovatnim pritiskom. Uz to, čini se da januar donosi iznenađenja i nasumične nalete loših vremenskih prilika i strašnih vesti.

Ima li što bi nam se moglo svideti u januaru? Ingraham (2015) ističe da su januar i februar najmanje omiljeni meseci, a maj, oktobar, jun i decembar favoriti za većinu populacije. Siguran sam da svi znamo zašto je ljubav velika prema cvetajućim majskim cvetovima, oktobarskim šarenim lišćem, junskom letnjem suncu ili prazničnom veselju decembra. Do tada, prigrlimo i proslavimo ovaj neuredan i zbunjujući mesec bez potrebe da se udubimo u njegovu analizu. Ovo su korisni saveti kako ulepšati i bolje preživeti januar:

1. Budite verni sebi

Zašto morate podleći očekivanom pritisku? Da li je ovo zaista dobar trenutak da započnete novi cilj ili zaustavite staru naviku? Ako je odgovor potvrdan, razmislite sami sa sobom da potvrdite da li je cilj ili nova navika zaista za vas? Namera uvek treba da dolazi iz vašeg srca, ne nužno iz surovog razuma.

2. Promenite kliše u vezi postavljama svojih uslova i rokova

Januar jednostavno predstavlja okretanje kalendara, nije nužno predznak promena ili grandiozni simbol koji označava prolazak vremena. Ciljevi mogu započeti ili se ponašanje može izmeniti u bilo kojem trenutku- ne samo kada je januar, jer tada možda nije pravo vreme za vas. Mogli biste se “probuditi” nasumično u neku sredu sredinom marta i odlučiti da je konačno dan da nešto započnete ili zaustavite.

3. Učinite nešto malo

Ako se zaista morate pokrenuti početkom januara, počnite sa malim stvarima. Izaberite najmanju i najskuplju stvar na svojoj listi, tako da je verovatno da ćete to zaista i postići. Zatim proslavite svoju pobedu i nastavite dalje.

4. Dajte sebi nešto čemu ćete se radovati

Povratak u stvarni svet, šta je sledeće? Možda će biti neverovatnih planova za proleće, leto i jesen, ali šta ćemo sada, u januaru? Zadržite i negujte svoj intimni prostor za nešto što bi moglo biti specifično za januar, bilo da je u pitanju fudbalski plej-of, zimski doživljaj, beg na plaži, ulaznice za predstavu ili nova tradicija, samo zato što se to vama sada sviđa ili radi. Izađite iz svoje zone komfora.

5. Prigrlite tišinu

Hm…pa gde su sada svi? Umesto da imate taj osećaj za strah od nestajanja, negujte vreme za sebe i tišinu. Januar je mirno more nakon decembarske oluje. Novogodišnje raspoloženje prolazi i svakodnevni život se nastavlja. Pored normalnih osećanja i tokova života, gledamo kako da prezimimo, razmišljamo i planiramo. Iskoristite ovo vreme da to uradite.

6. Budite ekstra ljubazni prema sebi

Vani je možda hladno i sivo, ali uvek možete stvoriti svoje toplo sunce. Kupite cveće, iskoristite te poklon-kartice, priuštite sebi tu dugu kupku i učinite sve što trebate da se nasmejete… Vi to zaslužujete, i te kako!

7. Budite nežni prema sebi

Van svih naših očekivanja i pritisaka koje postavljamo sami sebi, mi smo samo ljudi, a ne roboti. Ne možemo samo pritisnuti dugme kontrolu i potpuno srediti naš život. Pored oporavka od decembra i januarskog nemira, život nam baca nove lopte kao što su bolest, gubitak, loše vreme i druge nekontrolisane situacije, koje bi nas mogle izbaciti iz igre. Vežbajte samopraštanje i neosuđivanje.

8. Budite pozitivni

Neki od naših roditelja su imali običaj da kažu, „u najboljim godinama su najgori januari“. Kada januar krene s bumeranzima, predrasudama, iznenadnim situacijama i preokretima- setite se da je to smaofaza ili privremena okolnost/situacija. I to će proći i situacija će biti rešena. Plus, godina nije osuđena na propast.

Zapamtite, vi ste osoba koja kritički procenjuje vaš uspeh. Budite ponosni kada se stvari kreću u pravcu koji želite, čak i ako je to malo, pomalo. Izgradite svoj sopstveni proces oporavka i napretka.

