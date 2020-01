Resite se celulita uz najmoderniji tretman na trzistu i docekajte leto bez "pomorandzine kore

View this post on Instagram

Najbolja preporuka za nas ste upravo vi. Hvala vam! ❤️ Dr Babović Anti Aging Centar ---------- Krunska 80, sprat II, stan 5 11000 Beograd - Vračar ----------- http://www.drbabovic.rs/ ---------- 011/ 3088-992 011/3088-968 +381658302490 #drbabovic #drbabović #lepota #mladost #ljubav #citat #krunska #vračar #vracar #beograd #belgrade