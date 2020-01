STRUČNJAK ZA PINK otkriva: Postoji na desetine tipova OVE BOLESTI, A da biste je izbegli vodite računa o sledećem! (VIDEO)

Kako bismo bolje spavali neophodno je da voidimo računa o higijeni sna.

Roman Buzunov, predsednik Društva somnologa Rusije objasnio je za Pink da je somolologija nauka o snu, a somnolozi se bave dijagnostikom i lečenjem sna, kao i poboljšanjem kavaliteta sna.

- Postoji preko 50 bolesti sna. Ukoliko svaki doktor bolje shvati šta se dešava sa njegovim pacijentom tokom noći on će ga onda i uspešnije lečiti - rekao je Buzunov.

On je objasnio da su prvi simptomi neke od bolesni sna nenaspavanost.

- Dešava se da čovek spava, ali da loše spava i nenaspava se i slučajevi kada uopšte ne spava, i to je onda nesanica. Postoji takođe apnoe sna, to je dijagnoza, i hrkanje u snu. Ako loše spavate, to je razlog da posetite somnologa - rekao je Buzunov.

- Rekao bih da je čitava civilitzacija faktor ritzika za nesanicu. I u krupnim gradovima, u Moskvi, ako i u Beogradu 15 odsto ljudi loše spava. Takođe, oko 50 odsto problema sa snom proističe iz kršenja higijene sna - kaže on.

Kako bismo bolje spavali neophodno je da voidimo računa o higijeni sna, a neophodno je voditi računa o sledećem:

Objasnio je da se mogu konzumirati lekovi koji se koriste za poboljšanje kavaliteta sna, ali uz strogo vođenje računa.

- Kada su u pitanju bolesti sna kod alternativnih metoda primenjujemo polisomnografiju, kada na čoveka stavimo 18 senzora, i onda posmatramo šta se dešava s ačovekom u snu - koji mu je nivo kiseonika, kako mu srce kuca, kako on diše - rekao je on i dodao da se na taj način postavlja dijagnoza bolesti sna.