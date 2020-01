Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Ovo je jedina stvar koju muškarac želi više od seksa: I to će samo retki da priznaju svojoj ženi!

Intima je veoma škakljiva tema za većinu muškaraca

Koliko ste puta čuli frazu: "Sve što muškarac želi je seks?" Kada sam imao 17 godina, bio sam siguran da je to istina. Kada sam napunio 37 godina počeo sam sumnjati u to. Sada kada imam 73 godine, sa sigurnošću tvrdim da to nije istina!

Nemojte me pogrešno razumeti, seksualna intimnost može biti lepa u bilo kom perido života, ali postoji nešto - mnogo važnije. To je nešto što većina muškaraca teško priznajte, a žene ga daju muškarcima.

Do ovog zaključka nisam došao odmah, već nakon godina razmišljanja i zapažanja. Sve ovo vreme sam pažljivo gledao svoje vršnjake: o čemu su govorili, šta ih čini srećnim, kako ih oblikuje život. Redovno sam se sretao sa šest momaka punih 38 godina, a seks je bio jedna od najvažnijih tema tokom naših razgovara uz čašu piva.

Ništa novo: kao i svi muškarci mi smo pričali o svojim "pobedama", žalili se kada "nismo uspeli" kod neke žene i td. Ali najvažnije je bilo da smo bili potpuno iskreni jedni prema drugima, odnosno ništa nije bilo izmenjeno ili ulepšano. Razgovarali smo o konfuzijama, strahovima, sumnjama, kompleksima...

Od ranog detinjstva, rečeno nam je da je biti muškarac sinonim za "želim seks". Morete biti bukvalno opsednuti ovim da bi vas svi smatrali za alfa mužjaka. Sećam se da je u srednjoj školi jedna devojka koju sam zaista voleo o našem zejedničkom drugu rekla: "on je nekako neobičan". Kada sam je pitao u čemu je stvar, objasnila mi je da on od prvih sati poznanstva nije ni pokušavao da je dodirne ili tako nešto, kao što to rade svi normalni muškarci.

Ona je upravo zbog toga bila nekako ogorčena. Njena presuda je bila: "On je slabić". Na osnovu ovog, zaključak je bio: "Ako ste pravi muškarac, onda zaista morate odmah, od prvog minuta sastanka želeti samo jedno - intimnost. Ako ste ponašate drugačije, to znači da ste slabić." Pamtio sam ovaj razgovor celog života, a svi kasniji događaji samo su potvrđivali da većina žena tako misli. Za njih je glavni znak muškosti stalna želja da se devojku odvuče u krevet. Ispada da je mngo bolje da navaljujete na ženu, sve dok ona ne poželi seks - e, tek tada će vas doživljavati kao pravog muškarca.

Pa, šta je to što muškarci žele više od seksa? Svi smo čuli, više puta, da žena mora da se oseća voljenom kako bi pristala na seks, ali za muškarca vredi suprotno: potreban mu je seks da bi se osećao voljenim. Šta muškarci dobijaju kada vode ljubav? Naravno, fizičko zadovoljstvo. Ali postoji dublja potreba koju oni žele da zadovolje. Ja bih to nazvao potrebom za sigurnom lukom.

Svet muškarca je svet stalnog rivalstva i takmičenja. Ovo je prirodni instinkt: boriti se sa drugim muškarcem za ženu. Posao svakog muškarca je da stalno pokazuje kako je najbolji, a da žena onda odluči koga želi. Naravno, danas se ova borba ne odvija na tako primitivan način, ali muškarac poput pauna, šepure se okolo pokušavajući da se predstavi u najboljem svetlu kako bi ga žena odabrala.

Kada muškarac poseduje ženu, to unosi osećaj mira i sigurnosti. Kao da ste kod kuće i da niste u opasnosti. A taj osećaj nadilazi puko seksualno zadovoljstvo. Kada starimo, stalan i žestoka konkurencija je neprijatna i naporna. Sve za čim žudimo je sigurna luka u kojoj možemo biti to što jesmo, bez pretvaranja. Želimo da budemo sa ženom koja nas prihvata takve kakvi jesmo. Ni manje ni više. Sa onim koja će nas privući ne samo svojim telom, već srcem i dušom.

Drugim rečima, želimo da se osećamo zbrinuti, voljeni i obavijeni toplotom. Želimo da osetimo ono što i možda nismo dobili kada smo bili deca. Ali priznati to znači prizanti da smo duboko u sebi ostali oni mali dečaci i da nismo snažni i jaki muškarci. Stoga odabiramo lakši način pa demonstriramo seksualnost i muškost. Ali kada se nađemo "unutar" naše žene, tek tada možemo da se opustimo. U tome se sastoji naša skrivena želja kada vodimo ljubav.

Ja samo obožavam jednu stvar. To je slučaj kada stavim glavu u krilo moje žene i ona me lagano miluje. U takvim trenucima osećam se kao da sam na najsigurnijem mestu na svetu. I ne moram da vodim ljubav sa svojom ženom da bih to postigao. Tada osećam da me voli, prihvata, razume.

A zašto je nama izuzetno teško da ženama priznamo tako nešto? Za to postoje tri razloga:

Pre svega, žene imaju svoja pravila po kojima igraju. One veruju da bi muškarac trebao da bude muškarac. Ako on ne traži seks, onda se one brinu da nisu dovoljno poželjne.

Drugo, ako ženi kažeš da ti je potrebna pažnja, onda one imaju osećaj da su u braku ili vezi sa dečakom, a ne sa muškarcem. Žene žele hrabrog čoveka sa kojim će podeliti dobro i zlo, a ne drugo dete.

Treće, žene se plaše muškarca koji se ne osećaju hrabro. Onda ne znaju s kim imaju posla.

Verujte mi, samo hrabri muškarci mogu svojoj ženi da priznaju da im je potrebna ljubav i pažnja, sigurna luka i to više od seksa. E tu sada na scenu stupa mudrost žene. Ona bi trebalo da prevaziđe svoje predrasude o muževnosti i bude otvorena prema svom čoveku koji je sve rizikovao i pokazao joj svoju ranjivost. S druge strane žena mora biti siguran u sebe, mora voleti sebe toliko da bi postala sigurna luka jednog muškarca.