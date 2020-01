Ovih pet namirnica su IDEALNE ZA DORUČAK - obavezno ih uvrstite u jelovnik

Dovoljno je razloga zašto doručak ne bi smeo da se preskače, ali još je važnije da on bude zdrav. Ovo su namirnice koje bi svako jutro trebalo da se nađu na vašem stolu.

1. Grčki jogurt

Grčki jogurt neutralnog ukusa ima tek 60 kalorija, a odličan je kremasti doručak! Uz to će vam dati potrebne proteine, čak dva puta više od običnog jogurta, a prepun je i kalcijuma. Ne preporučuje se uzimanje ovih jogurta s ukusima, jer to znači da ima dodatog šećera koji ovaj obrok čini mnogo kaloričnijim.Ako želite da pojedete jogurt s ukusom, radije dodajte sveže voće po izboru i budite sigurni da ćete pojesti zdrav doručak!

2. Orašasti plodovi

Bogati su zdravim mastima, pomažu da se održi nivo šećera u krvi duže vreme i ne izazivaju nagli skok vrednosti glukoze. Zahvaljujući oleinskoj kiselini koja u mozgu pobuđuje reakciju sitosti, orašasti plodovi su idealne zdrave grickalice koje će sprečiti napad gladi.

3. Grejp

Crveni i ružičasti grejp bogat su izvor vitamina A, kao i vitamina C, a poznato je i da jačaju imunološki sistem i da su odlični antioksidansi. Osim što će sa svim svojim atributima grejp biti idealan doručak, uz to ima i povoljan učinak na mršavljenje i detoksikaciju, a pola grejpa ima tek 37 kalorija. Uz to, preventivno deluje i na neke hronične bolesti – poput srčanih bolesti, reguliše krvni pritisak i uravnotežuje nivo holesterola.Pripazite ako koristite neke lekove jer grejp može da pojača njihov učinak u telu!

4. Jaja

Krcata kvalitetnim belančevinama, zdravim mastima i vitaminima (pogotovo B2 i B12), jaja su takođe bogat izvor kolina – esencijalnog nutrijenta za razvoj i funkcije mozga. Namirnice bogate belančevinama postupno otpuštaju energiju i pomažu a se izgrade mišići. Proteini se u organizmu zadržavaju duže od ugljenih hidrata i šećera, pa, osim što ćete pojačati vitalnost, verovatno ćete i manje jesti tokom dana.

5. Laneno seme

Preporučuje se da se laneno seme doda u svaki doručak, od "smutija" do činije žitarica, a razlog je taj što su one vrlo bogat izvor omega-3 masnih kiselina. Laneno seme ima orašasti miris i ukus, pa će se zbog toga lako uklopiti čak i u grčki jogurt. Samo dve supene kašike lanenog semena zadovoljiće naše dnevne potrebe za omega-3 masnim kiselinama, a uz to – bogat su izvor vitamina B1, dijetalnih vlakana, mikronutrijenata...