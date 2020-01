Ekskluzivno saznajte: Kako dijeta, vežbanje i kontrola telesne težine mogu dodati 10 godina vašem životu?

Stručnjaci ističu da ako vežbate samo i 30 minuta dnevno i ne pušite, možete produžiti vaš životni vek bez hroničnih zdravstvenih problema.

Ako postoji cilj koji želi ogromna većina ljudi, verovatno je to taj da bismo svi voleli da dugo živimo u dobrom zdravlju. Međutim, u današnje vreme sveopšteg zagađenja, nezdrave i brze hrane, kancelarijskog posla, smanjene fizičke aktivnosti i pre svega velike količine svakodnevnog stresa, ovaj cilj je malo teže, ali ne i neizvodljivo postići.

Svakodnevno smo putem raznih medija i portala “bombardovani” statističkim podacima i istraživanjima kako da postignemo i sačuvamo zdravlje, o preporučenim načinima života, šta bi trebalo da izbacimo (poput pušenja, alkoholnih pića), šta da pojačamo (poput fizičke aktivnosti, kontrole težine i ishrane). Svi navedeni faktori utiču na naš ukupni životni vek i verovatnoću da doživimo neke hronične bolesti.

Međutim, nekoliko studija je analiziralo kako se kombinacija ovih faktora odnosi na dug život bez bolesti. Autori studija, inače vodeći doktori i profesori sa Univerziteta Harvard (1) su istakli da su putem ovih studija želeli da provere da li poštovanje preporuka zdrave ishrane i vežbanja može da produži život, ne samo očekivani životni vek, već i životni vek, tj. dosta životnih godina bez hroničnih bolesti (poput kancera, kardiovaskularnih bolesti ili dijabetesa).

Nedavno objavljena studija (2) zaključila je da postoje faktori životnog stila koji mogu povećati izglede za dostizanje starije životne dobi bez hroničnih zdravstvenih problema.

5 presudnih zdravstvenih faktora

Istraživači su iza potrebe ove studije spitali podatke 73.000 registrovanih medicinskih sestara u SAD i gotovo 40.000 zdravstvenih radnika muškaraca, takođe iz SAD. Učesnici studije nisu imali rak, kardiovaskularne bolesti ili dijabetes kada su učestvovali u ispitivanju.

Učesnici studije rutinski su ocenjivani usled novih dijagnoza i smrti od raka, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2, tokom više od 20 godina, gde su se uzeli u obzir i njihove godine, tj. starost, etnička pripadnost, porodična medicinska istorija i druga pitanja.

Faktori načina života niskog rizika koji se koriste za izračunavanje rezultata zdravog načina života uključuju:

• potpuno izbegavanje pušenja

• najmanje 30 minuta dnevne fizičke aktivnosti

• umereni unos alkohola

• održavanje umerene težine (BMI manji od 25)

• kvalitetna ishrana

Dodavanje ovih pet faktora zajedno je dalo konačni rezultat životnog stila sa niskim rizikom, u rasponu od 0 do 5. Veća ocena ukazivala je na zdraviji način života. Lekari su pomagali u proceni rizika u vezi određenih bolesti ili smrti, uz posmatranje načina života pacijenata, i tretmana koji su mogli poboljšati zdravstvene uslove pacijenata.

Zdrav način života sa niskim rizikom bolesti, podnošljiva fizička vežba; dobra, dobro uravnotežena, raznovrsna ishrana, dobra hidriranost i odgovarajuća količina sna može učiniti čuda, kako bi pomogla u održavanju pozitivnog fizičkog i psihičkog stanja.

