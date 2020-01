OPRALI STE KOSU, A TREBA DA IZAĐETE NAPOLJE?! Doktor Đurović za Pink.rs otkriva šta zaista može da vam se desi, a šta su samo priče

Postoji mnogo “bapskih priča” o izlasku napolje nakon pranja kose, a u nekima od njih ima i ISTINE.

Mnogima su roditelji, bake i deke od malena govorili da ne izlaze napolje sa mokrom ili tek osušenom kosom.

Iako neki veruju da je to veliki i rasprostranjeni mit, stručnjaci upozoravaju da su oni imali pravo kada su nas upozoravali.

Naime, ako imate naviku da izlazite napolje sa vlažnom kosom to može da vam donese posledice, od glavobolja, pa do facijalisa, ali samo u određenim slučajevima.

Prof. dr sc. med. Branko Đurović, neurohirurg i pomoćnik direktora Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, rekao je za Pink.rs da ne treba odmah sa vlažnom kosom izlaziti napolje, pogotovo kada su hladna jutra i dani, čak treba sačekati neko vreme kada osušimo kosu, pa tek onda izaći napolje.

- Ako je kosa vlažna, a mi izlazimo na hladan vazduh, ta hladnoća uzrokuje jedan fiziološki proces koji se sastoji u tome da dolazi do spazma, rečeno medicinskim rečnikom, odnosno dolazi do suženja krvnih sudova poglavine. Ti suženi krvni sudovi poglavine spojeni su putem određenih otvora na krovu lobanje sa krvnim sudovima na moždanim omotačima i to je početni proces koji se sastoji od dve faze - rekao je Đurović.

Kako kaže, prva prva faza je suženje krvnih sudova poglavine, zatim dolazi do suženja krvnih sudova moždanih omotača, a onda do širenja i opet do sužavanja tih krvnih sudova.

- Sve to uzrokuje glavobolju koja može da bude itekako intenzivna, pogotovo kod onih pacijenata koji imaju sklonost prema glavoboljama. Imamo dve vrste glavobolja. Primarne i sekundarne. Primarne nastaju usled određenih fizioloških poremećaja, dok sekundarne glavobolje nastaju zbog prisutnog nekog patoanatomskog supstrata - objašnjava Đurović i dodaje:

Zbog toga je savet sačekati, pa tek onda izađi napolje. Ako ne može da se sačeka i ako ljudi negde žure potrebno je da stave kapu na glavu. Njena funkcija je da ne dođe do spazma, odnosno suženja krvnih sudova.

Odgovarajući na pitanje da li izlazak napolje sa vlažnom kosom može da dovede do facijalisa, upale nerva koji kontroliše mišiće lica, Đurović kaže:

Facijalis neće nastupiti kada izađemo sa vlažnom kosom, nego taj facijalis, odnosno slabost sedmog moždanog nerva, koji inerviše mimiku jedne polovine tela, najčešće nastaje kada imamo promenu vazdušnog strujanja, ono što bi se u narodu reklo “došlo je do iskrivljenja lice zbog promaje”, ali tu nije razlog promaja. Tu najčešće bude prisutna promena intenziteta kretanja vazduha, ali potrebno je da budu prisutni određeni virusi u organizmu koji su uspavani i ta promena vazdušnog strujanja uzrokuje aktivaciju tih virusa i dolazi do virusne infekcije, koja može da bude jedan od uzroka slabosti facijalnog nerva, a naravno, ima i drugih.

Autor: M.K.