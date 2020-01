KUĆNI POSLOVI MOGU BITI OZBILJNA PRETNJA ZA VAŠU KIČMU - Evo kako da ih pravilno obavljate i zašto je najbolje da zaboravite na PRANJE KOSE IZNAD KADE!

Pripadnice lepšeg pola nakon obaveza na poslu, koje neretko podrazumevaju osam sati sedenja za računarom, čekaju brojne obaveze u kući. Ukoliko ih ne izvode pravilno, kućni poslovi mogu ozbiljno oštetiti kičmu. Za kičmeni stub "ozbiljna pretnja" može biti i najobičnije pranje sudova.

Posebnu pažnju na obavljenje kućnih poslova treba da obrate one osobe koje već imaju narušenu biomehaniku kičmenog stuba, kaže za Pink.rs m.sc Marko Dimitrijević, diplomirani trener u sportu.

- Ako već imamo narušenu biomehaniku kičmenog stuba moramo izbegavati obavljanje kućnih poslova tokom jutarnjih sati, jer su diskovi kičnih pršljenova tada hidrofilni i ako imamo bolnu kičmu tada je najveća mogućnost da se povredi - objašnjava Dimitrijević.

Kako navodi, prilikom obavljanja uobičajenih svakodnevnih poslova, poput pranja sudova treba izbegavati fleksione položaje kičmenog stuba, odnosno savijanje kičme.

Prema njegovim rečima, bez obzira da li osećamo bol ili ne, pre ili kasnije, ćemo nepravilnim obrascima pokreta narušiti biomehaniku leđa.

- Treba da postoji blaga aktivacija stomačnih mišića, a karlica mora biti u takozvanom hip-hinč položaju, da ode malo ka pozadi, a da sačuvamo biomehaniku leđa, bez lumbalnog savijanja – precizirao je naš sagovornik i dodao da takvo držanje treba primenjivati i u drugim sličnim situacija, poput umivanja.

Dimitrijević naglašava da kada, na primer čistimo pod, to treba da obavljamo iz položaja iskoraka.

- Jednom nogom iskoračite, drugom se spustite na koleno. Nikako savijajući se iz kukova i savijajući lumbalni deo leđa. Često ljudi zauzmu poziciju gde imamo fleksiju kičmenog stuba i posle određenog perioda osete neprijatnost i blagu bol, ali na to ne obraćaju pažnju već su usredseđeni na ono što rade, kako bi što pre završili. Telo nam uvek daje znake, ako osetite neprijatnost, bol, spazam mišića, treba da prekinete i da se vratite u poziciju gde nemate taj bol. Ljudi moraju biti svesni položaja svog tela – ističe je Dimitrijević.

Napominje da su povrede vratnog dela kičme moguće prilikom kačenja zavesa, jer imamo punu ekstenziju vrata, odnosno podizanje glave.

- Pune ekstenzije, kao i pune fleksije, odnosno savijanje, treba izbegavati. Čim imate glavu u ekstenziji imate i narušenost lumbalnog dela kičme. Tu se javlja još jedan problem, a to je narušenost biomehanike zgloba kapsule ramena, odnosno mišića rotatorne manžetne. To je česta povreda kod žena koje obavljaju kućne poslove. Ako je postura tela već slaba ili loša, povreda će biti izraženija – objašnjava Dimitrijević.

Njegov savet je da se kačenje zavese izvodi samo uz merdevine adekvatne visine koje omogućavaju da se izbegne istezanje vrata – odnosno podizanje glave.

Rizik za žene mogu biti i torbe - Povrede su moguće i zbog nošenja torbe koja je kod žena teška i do nekoliko kilograma. Žene koje voze automobil tu torbu stavljaju sa jednom rukom na zadnje sedište. Podužu je takođe jednom rukom, a sistem poluge povećava težinu i opet strada zglob ramena – naveo je Dimitrijević. Jedan od faktora rizika koji dovodi do hernijacije kičme jeste podizanje ili guranje neprimerene težnice na nepravilan način. - Šta god da radite morate otići u poziciju čučnja i leđa moraju ostati prava. Uvek se zapitajte da li su vam leđa prava – dodao je on. - Nije suština da radite vežbe u fitnes centru, a da odete kući nepravilno radite kućne poslove – istakao je Dimitrijević i ocenio da bi za to trebalo proći posebnu obuku.

Sa pažnjom treba pristupati i poslovima u dvorištu

- Tokom rada u bašti takođe treba izbegavati fleksione pokrete i truditi se da kičma ostane u toj nekoj neutralnoj poziciji. To je suštinski bitno – podvukao je on.

Zaboravite pranje kose iznad kade

Analiza obrazaca pokreta, napominje, pokazuje da žene često peru kosu iznad kade.

- Kosu nikako ne treba prati u tom fleksionom položaju. Ne da treba izbegavati, nego potpuno zaboraviti na takav način pranja kose. To je pozicija koja dugo traje i puna je fleksija i pre ili kasnije će doći herniacije diska sigurno. Potrebno je izabrati neki bezbedniji način. To je prvi faktor rizika – puna lumbalna fleksija u dugom periodu, a kada kažem dug vremenski period mislim na vreme od dva, tri do 10 minuta – dodao je Dimitrijević.

5 faktora rizika koji dovode do narušavanja biomehanike kičmenog stuba:

- veliki broj fleksionih ponavljanja

- doba dana

- velika pokretljivost na nivou pršljenskog dela koštane, odnosno ligamentalne strukture

- podizanje neprimerene težine

- balistički pad

