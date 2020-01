Novi turistički trend - Ljudi plaćaju da bi proveli noć u zatvoru?

View this post on Instagram

스코틀랜드 숙소 왔는데 방이 감옥같아 ㅋㅋㅋ 실제로 예전에 감옥이던 곳을 호텔로 리모델링 했다고 하는데 나름 재밌는 곳이다. 대부분 외국인이어서 어울리는 재미도 있을 거 같고 :)