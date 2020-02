Koliki bakšiš treba da damo radnicima u hotelu?

Sigurno ste se nekada našli u situaciji da niste sigrni da li bi trebalo da ostavite bakšiš. I ako se odlučite da ćete nekoga nagraditi za trud, niste sigurni koliko treba novca da date.Ljudi su navikli da napojnice daju konobarima, iako postoje i drugi koji se trude mnogo više da učine boravak u hotelu prijatnim.

Naravno, nakon što platite ceo taj put i smeštaj i doplatite parking, spa-centar i još ko zna šta sve, teško je da osetite zahvalnost za nečiji trud jer ste vi to sve platili.Ali svesni ste da veoma mali deo zapravo ode ljudima koji su sve vreme vašeg odmora čistili za vama ili nosili kofere teške po nekoliko desetina kilograma.

Putovanja nisu neophodna za život, najčešće putujemo iz čistog zadovoljstva, a to znači da se radi o luksuzu, a "Njujork tajms" je napisao tekst za sve one koji imaju nedoumice kako funkcioniše sve to oko bakšiša.Ako možete da priuštite uslugu, trebalo bi da možete da priuštite i zahvalnost. Većina radnika u hotelima zarađuje minimalac, pa je svaka napojnica značajna.

Savetuje se da davanje bakšiša bude praksa. Kada se radi o restoranima i kafićima, ukoliko napojnica nije već deo cene, treba ostaviti od 5 do 10 odsto od računa, ali pre svega druge treba nagraditi po ličnom nahođenju.

Važna je i situaciji u kojoj se nalazite. Ako boravite u Hiltonu, Hajatu ili Ramondi, ne bi bilo u redu da ostavite napojnice kao da se nalazite u oronulom hostelu.Ukoliko koristite usluge vozača, visina napojnice zavisi od dužine vožnje, da li vas je vozač negde čekao, koliko je ljudi u vozilu, da li imate prtljag...Ukoliko je potrebno da neko nosi vaš prtljag u hotelu, ili ćete ga odložiti van sobe pre ili nakon boravka, postarajte se da osobe koje su sve to vreme nosile vaše torbe i kofere budu nagrađeni za pomoć. Naravno visina napojnice zavisi i od toga da li je to činio zato što mora ili je ljubaznost deo njegove usluge.

Sobarice su osobe na koje treba da obratite pažnju ako dosad niste. Njih retko srećemo u hotelima, ali ništa vas ne sprečava da im ostavite napojnicu na stolu -naravno uz poruku da je za njih.Zašto? Zato što su to osobe koje idu za vama i raspremaju sav haos izazvan lošim navikama koje imate. Staraju se o tome da imate čisto i mirišljavo. Podižu teške dušeke, sređuju haos u kupatilu koji ostaje nakon vas. Sve što one rade je veoma teško fizički, ali i psihički. Zato minimalno što možete da učinite za njih jeste da se odreknete jedne kafe u centu nekog grada.Ukoliko priredite žurku u sobi, bakšiš treba da bude i veći, a možete im ostaviti i neku poslasticu - sigurno bi se obradovale, a samim tim i odradile bolje posao.Takođe, uvek ocenite i napišite utisak na internetu. Vama je to minut posla, a pohvaljenim radnicima i hotelu uopšte mnogo znači.