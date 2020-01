HAJDE DA PRIČAMO O LJUBAVI, KOJA STIŽE ELEGANTNIM KORAKOM!

View this post on Instagram

Kod nas je odbrojavanje uveliko počelo, i nemamo nameru da Vas pustimo da u Novu godinu udjete u haljini koja neće zadovoljiti najviše estetske kriterijume! Ekskluzivno, samo u P1 concept store, nova kolekcija svečanih haljina kreatorke Tijane Žunić, Kralja Petra 75, Beograd♥️