Zapamtite: Kako reagovati na prve znake gripa?

Vrlo je važno kako reagujemo na prve simptome gripa i ti postupci određuju koliko dugo će trajati vaš oporavak.

Svima nam je poznato koliko neprijatna može biti bilo koja vrsta prehlade i virusne infekcije, a kada se spomene grip, verujemo da sve lagano podiđe jeza, jer nas odmah asocira na dane i noći bespomoćnog ležanja u krevetu, kod kuće, drhtanja usled groznice i povišene temprature, curenja nosa, kijanja, kašljanja, opšte malaksalosti i slabosti i još mnogo toga…Da bi skratili vreme oporavka od virusa gripa, vrlo je važno kako se ponašamo pri prvim simptomima gripa, i ako tada poslušamo sledeće savete i preduzmemo sve potrebne mere, znatno ćemo skratiti vreme oporavka i sprečiti bilo kakve komplikacije, koje mogu nastati ako se ne pridržavamo saveta i preporuka lekara i farmaceuta.

Pri prvim znakovima gripa vrlo je važno da izbegavate sledeće situacije:

• Ne idite na posao ili u školu. Zarazni ste dan ili dva pre nego što simptomi počnu, kao i do pet do sedam dana nakon što ste počeli da se osećate bolesno.

• Nemojte se rukovati sa ljudima ili ih grliti. Ne želite igrati ulogu u širenju virusa, pa izbegavajte fizički kontakt s drugima ili deljenje hrane i pića.

• Ne forsirajte sebe na aktivnosti. Grip je progresivna bolest, što znači da će se vaši simptomi pogoršati pre nego što nestanu. Oduzimanje odmora sebi u prvih nekoliko dana nakon što simptomi počnu, možete odužiti i vreme koje vam je potrebno da se oporavite.

• Izbegavajte prerađenu hranu i šećer. Konzumiranje ovih vrsta namirnice neće vam pružiti mnogo hranljivih sastojaka i vitamina koji su vam neophodni za jačanje imuniteta i oporavak.

• Pokušajte da ne preskačete obroke. U redu je jesti malo manje kada imate grip, ali vašem telu je još uvek potrebna hrana i energija da bi se izborilo sa virusom. Supa, jogurt, voće, povrće, ovsena kaša i uopšte kuvana jela su sve sjajne opcije da biste što pre ozdravili.

• Izbegavajte velike grupacije ljudi i gužve, jer je grip veoma zarazan.

• Izbegavajte cigarete. Grip je respiratorno oboljenje, a pušenje može samo dodatno iritirati pluća i pogoršati simptome.

Kada treba da se obratite svom lekaru

Mogli biste pomisliti da je bezbedno samo ostati kod kuće i odmarati se ako se borite sa gripom. Ali dobro je potražiti lekara ako ispunjavate sledeće uslove:

Spadate u visoko rizičnu grupu osoba

Neki ljudi imaju veći rizik da dožive ozbiljne komplikacije povezane sa gripom, poput upale pluća ili bronhitisa. Prema smernicama Instituta za infektivne bolesti Amerike (IDSA) (1) , visoko rizični pojedinci uključuju sledeće kategorije ljudi:

• Osobe starije od 65 godina

• Decu mlađu i stariju od 18 godina koja koriste lekove na bazi aspirina ili salicilata

• Deca mlađu od 5 godina, posebno ona mlađa od 2 godine

• Osobe koje žive sa hroničnim medicinskim bolestima (poput astme, dijabetesa ili srčanih bolesti)

• Osobe sa kompromitovanim imunološkim sistemom

• Žene koje su trudne ili porodilje do dve nedelje nakon porođaja

Ako se uklapate u jednu od ovih kategorija, trebalo bi da posetite lekara već kod prvih znakova gripa.

Imate ozbiljne simptome

Za odrasle osobe znakovi vanredne situacije uključuju:

• otežano disanje ili nedostatak daha

• bol u grudima

• konfuziju

• ozbiljno ili uporno povraćanje

• iznenadnu vrtoglavicu

[1] Timothy M Uyeki, Henry H Bernstein, John S Bradley, Janet A Englund, Thomas M File, Jr, Alicia M Fry, Stefan Gravenstein, Frederick G Hayden, Scott A Harper, Jon MarkHirshon; Clinical Infectious Diseases, Volume 68, Issue 6, 15 March 2019, Pagese1–e47, https://doi.org/10.1093/cid/ciy866; Published: 19 December 2018; “Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 Update on Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management of Seasonal Influenza”; https://academic.oup.com/cid/article/68/6/e1/5251935

Za novorođenčad i decu simptomi gripa koji se moraju hitno tretirati uključuju:

• teškoće sa disanjem

• plavkastu kožu

• razdražljivost

• povišenu temperaturu koja prati osip

• nemogućnost da jedu ili piju

• izostanak suza kod plakanja (znak ozbiljne dehidratacije)

Šta kada simptomi nalik gripu krenu da se ublažavaju, a onda se iznenada pogoršaju?

Većina ljudi se oporavio od gripa u roku od jedne do dve nedelje. Neke osobe će pak, početi da se oporavljaju i iznenada otkriti da se njihovo stanje brzo pogoršava i da se povišena temperatura ponovo javlja.

Ako se to dogodi, to može značiti da imate komplikaciju gripa poput upale pluća, infekcije uha ili bronhitisa. U tom slučaju je potrebno da odmah posetite lekara.

Kako bi izbegli sve dodatne komplikacije koje mogu nastati usled nepridržavanja pravila u vezi virusa gripa, kao i svih vrsta prehlada, preporuka je da čim osetite i primetite prve simptome prehlade i/ili gripa, uzmete potpuno nov preparat na tržištu- PropoMucil® PretPrehladu!

PropoMucil® PretPrehlada je prirodni inovativni proizvod za stanje pretprehlade.

Kombinacija đumbira, N-acetilcistena, prečišćenog standardizovanog propolisa, organskog meda, cinka i prirodnog vitamina C pomaže da se spreči prehlada već sa pojavom prvih simptoma.

✔ Seče prehladu u korenu!

✔ Prirodni sastojci

✔ Bez veštačkih aroma i boja

PropoMucil® PretPrehlada sadrži moćne prirodne komponente:

• Đumbir- koji doprinosi prirodnoj odbrani organzima, održavanju zdravlja disajnih puteva, normalne sekrecije u respiratornom sistemu, prirodnom procesu disanja, podizanju imuniteta i antioksidativno delovanje.

• N-acetilcistein- koji je efikasan u tretmanu simptoma oboljenja disajnih puteva praćenih stvaranjem šlajma. N-acetilcistein je antioksidans i kao snažan mukolitik smanjuje viskoznost mukoznog sekreta, razlaže i olakšava izbacivanje šlajma.

• Prirodni vitamin C i cink doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

• Organski med – doprinosi eliminaciji virusa I bakterija, deluje umirujuće na kašalj, ima antioksidativno delovanje.

• Cink doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Autor: Pink.rs