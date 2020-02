ZA OVIH 10 MESTA U SRBIJI malo ko je čuo, A TURISTIMA MAME UZDAHE! (FOTO)

View this post on Instagram

Prskalo Waterfall is one of the most beautiful and most interesting waterfalls in Serbia. It is located in the Kučaj Mountains in Eastern Serbia, at about 769 meters above sea level. It is a real natural phenomenon, with the dome built up of tufa layers, resembling a tall stone sculpture. The water from the nearby spring flows over its top, creating a thin but powerful jet. -------------- Водопад Прскало, један од најлепших и најинтересантнијих водопада у Србији. Налази се у Кучајским планинама у источној Србији, на око 769 метара надморске висине. Реч је о правом природном феномену, купола изграђена од бигрених слојева, налик високој каменој скулптури. Вода из оближњег извора тече преко њеног врха, стварајући танак али моћан млаз. ••••••••••••••••••••••••••••••• Photo credits | Aутор фотографије: ★ @anakrckooo ★ •••••••••••••••••••••••••••••••• Location | Локација: Eastern Serbia | Источна Србија ••••••••••••••••••••••••••••••••• Пратите и даље @meet.the.serbs и заједно са нама изградите лепу слику нашег народа и земље. Користите таг #meettheserbs како би се и Ваша фотографија нашла у галерији најлепших слика. Хвала! •••••••••••••••••••••••••••••••••• Facebook: www.facebook.com/Meet.the.Serbs Twitter: www.twitter.com/MeetTheSerbs Pinterest: www.pinterest.com/MeetTheSerbs •••••••••••••••••••••••••••••••••• #Srbija #Србија #Сербия #Serbia #Srbi #Serbs #Срби #Europe #россия #instatravel #tourism #landscape #природа #landscape_lovers #adventure #travelphotography #naturephotography #naturelover #travel_captures #forest #travel #beautifuldestinations #nature #nature_perfection #picoftheday #waterfall #kucajskeplanine #prskalo