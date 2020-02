ŠOK NA OPERACIONOM STOLU! DOKTORI ZANEMELI kada su videli šta je RASLO U MATERICI OVE ŽENE! (FOTO)

Hirurzi su bili u neverici kada su tokom operacije žene, koja se žalila na neizdržive bolove u stomaku, pronašli ogromne ciste na jajnicima napravljene od hijade vlasi kose

U materici 30-godišnje majke pronađen je neverovatan splet dlaka od kojih su neke bile dugačke i po 12 cm, a za koje hirurzi kažu da su rasle u njoj još od rođenja.

Neidentifikovana žena iz Rusije zatražila je hitnu medicinsku pomoć nakon što je trpela neizdržive bolove u stomaku.

- Ovakve ciste svrstavaju se u nekancerogene tumore. To su kapsule sa prilično debelim zidovima koje se sastoje od sluzi pomešane sa ljudskim tkivom. Unutar ciste mogu da se pronađu gornji slojevi kože, masno tkivo, dlake, kosti pa čak i zubi - izjavila je glavni hirurg Tatjana Šavrak.

