Nepražnjenje pepeljara ŠTETNO JE PO ZDRAVLJE - Opušci su opasniji nego što se mislilo! (VIDEO)

Naučnici Nacionalnog instituta za tehnologiju u SAD otkrili da su opušci od cigareta opasniji za ljudsko zdravlje nego se mislilo, zbog velike količine nikotina koja u vazduhu ostaje dugo nakon što je cigareta ugašena.

Smokers, improperly dispose of your cigarette butts at everyone’s risk. New NIST research finds extinguished cigarettes still emit toxins hours and even days after they are put out. https://t.co/fgoFyfnP6u @FDATobacco pic.twitter.com/pJVJggjxbd