KAŽU DOBAR ZA KILOGRAME, A DA LI JE ZAISTA UČINKOVIT?

Saznajte sve o limunadi: koliko je zaista dobra u skidanju suvišnih kilograma?

Čuli ste da je mlaka voda sa limunom ujutru na prazan stomak nešto što može da vam pomogne kada je u pitanju višak kilograma i zato ste sada zapravo i ovde, da još jednom dobijete potvrdu?

Viđali ste sigurno članke u novinama koji trvrde da ga piju i popularne glumice, manekenke, a čuli ste i od komšinice da je i ona počela da pije ovaj napitak za kilograme i njihov gubitak. Dakle, ceo internet je preplavljen člancima o „limun dijeti“ i „čarobnom“ napitku od limuna koji pomaže da se izgubi višak kilograma, a da li je to zaista istina i može li da pomogne?

Istraživanja su pokazala da mlaka voda sa limunom nema nikakav uticaj na gubitak viška kilograma (1). Međutim, ako se ovaj napitak pije umesto kafe sa mlekom i šećerom ili nekog drugog visokokaloričnog napitka kao što su na primer gazirani sokovi – rezultat može biti manji unos kalorija – što će pomoći da se možda i izgubi koji kilogram viška.

Ukoliko pijete redovno vodu, bila ona mlaka ili hladna a u kojoj ima limuna, svakako će da ima pozitivan uticaj da održi metabolizam aktivnim. Već je svima dobro poznato da konzumiranje vode u dovoljnim količinama podstiče i ubrzava metabolizam. Za one koji ne vole običnu vodu, dodavanje limuna poboljšava ukus, a da se ne unose dodatne kalorije.

KOJI SU ONDA PRAVI BENEFITI VODE SA LIMUNOM?

Dobro, deo istraživanja je pokazao da voda sa limunom nema nikakav učinak kada je u pitanju višak kilograma. ALI! Pojavila su se i ona istraživanja koja su otkrila da polifenoli (2) (biljna jedinjenja koja deluju kao antioksidanti) koji se nalazi u kori limuna i njegovom soku mogu pomoći da se stimuliše rad jetre čime se podstiče sagorevanje masti. Dakle, mišljenja su podeljena.

Ono što znamo sigurno jeste da ne može da škodi.

Pored toga, još jedna prednost ovog napitka jeste što može da pomogne kod smanjenja nadutosti. Međutim, ukoliko imate ozbiljan problem sa nadutošću (3) i ukoliko je nadutost konstantna, najbolje bi bilo da otkrijete šta je uzrokuje i potražite pomoć lekara. Šta sve može da izazove prekomernu nadutost: ukoliko brzo jedete, hrana sa mnogo šećera ili možda alkohol. Sa nekim navikama jednostavno morate da prestanete da bi se nadutost smanjila.

Takođe, šta god da ste čulu o mlakoj vodi sa limunom i kakva god dejstva da su vam rekli da ovaj napitak ima za kilograme, nemojte ga piti u neograničenim količinama ukoliko vas muči žgaravica ili kiselina. Limun će samo ove simptome da pogorša.

3 ALTERNATIVNA NAPITKA KOJI SU DOBRI ZA KILOGRAME

Postoje još neki napici koji mogu da daju sjajne rezultate i benefite koji su dobri za zdravlje i bolji stil života.

ČAŠA HLADNE VODE

Vrlo inovativno, pomislićete sad! Ali ne smemo da zanemarimo sjajne benefite koje nam može doneti čaša obične, hladne vode. U čemu je „štos?“

Zamenite limun, sa nekoliko kockica leda. Hladni napici podstiču telo da troši više energije kako bi se održala željena temperatura tela od 37C.

ZELENI ČAJ

Zeleni čaj ne samo da ne sadrži kalorije, već može podstaći i sagorevanje masnog tkiva i gubitak telesne težine. U jednoj studiji, učesnici koji su pili četiri šolje zelenog čaja dnevno tokom 2 meseca izgubili su u proseku oko 3 kilograma više, u poređenju sa onima koji su pili samo običnu vodu, prema istraživanju objavljenom u časopisu American College of Nutrition.

Naučnici smatraju da kombinacija zelenog čaja i kofeina koji se nalazi u njemu stoje iza ovog efekta.

Odaberite sveži, topli čaj bez dodatka – u pakovanju koje kupujete u marketima ima manje antioksidanata i može se naći višak šećera u njima. Savetujemo da ga kupujte samo na proverenim mestima.

NAPITAK NA BAZI BILJNIH VLAKANA

Biljna vlakna imaju dokazano veliki uticaj na naše telo, zdravlje i kilograme. Vlakna upijaju vodu i zauzimaju prostor u želucu, sprečavajući vas da unesete više hrane nego što vam je zaista neophodno. Dobro zvuči zar ne?

Upravo je Herbafast Fiber proizvod koji dokazano sadrži najveću koncetraciju biljnih vlakana: 4 grama glukomanana i 14 gr nutriose dnevno, što vam pomaže da unesete potrebne količine vlakana u toku dana.

Kada popijete biljna vlakna, želudac šalje signal mozgu da je pun, a tu informaciju doživljavate kao sitost. Jednostavno rečeno – više niste gladni. Želudac nije u mogućnosti da svari vlakna, pa ih zbog toga duže zadržava i samim tim ste duže siti. Istovremeno, biljna vlakna pospešuju lučenje želudačnih sokova bogatih enzimima koji vare unetu hranu, a pun želudac luči supstance koje smanjuju apetit.

