DETOKSIKACIJA KAO NAČIN PREVENCIJE BOLESTI

➡️ PRESOTERAPIJA ⬅️ 💡Pored ESTETSKIH benefita veoma je važno da naglasimo i ZDRAVSTVENE : -drenira višak tečnosti i toksine -ubrzava cirkulaciju -uklanja probleme teških i umornih nogu -pomaže mršavljenju -uklanja celulit -ima pozitivan efekat na imuni sistem,vraća energiju. 📍Sam tretman je veoma prijatan,traje 60min 😊 ☎️Zakažite svoj termin na vreme 065/8302490 011/3088992