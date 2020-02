Otkrivamo: Kako da vaši prvi sastanci budu opušteni i uspešni?

Saznajte kako da koristite svoju intuiciju i procenite namere zainteresovanih partnera/partnerki za izlazak u digitalnoj eri.

Imamo jedno pitanje za vas- kako u današnje vreme dogovarate prvi sastanak sa potencijalim partnerom/partnerom? Na ovo pitanje skoro svi, tj. većina upitanih će se izjasniti da to čini putem raznih društvenih mreža poput Instagrama, Facebooka ili aplikacija za dopisivanje poput Whats App-a, Vibera ili Messengera. Koju god da aplikaciju koristite i kako god da se dogovarate o bio čemu da potencijalnim partnerom/partnerkom, taj dogovor ostavlja ipak mesta za nedorečenost i svojevrsnu manipulaciju.

Najveći broj komentara i primedbi u vezi “datinga” i prvih sastanaka u sadašnjoj digitalnoj eri jeste vezan za poverenje prema potencijalnim partnerima i komplikovanost ugovaranja, obično prvog sastanka. Bez obzira da li osobe provode sate listajući aplikacije, pišu poruke na koje neko često i neodgovori, otkazuju viđanje u poslednjem trenutku, ili doživljavaju previše uobičajenu pojavu sve više opisanog fenomena iznenadnog nestajanja osobe bez ikakve najave i razloga, čuvenog “ghostinga”, efekti ovih aktivnosti su često frustracije, umor, pa čak i očaj.

Posledica opisanih efekata je posledica ogromne količine vremena i energije koju ljudi običnoprovode na raznim virtuenim mrežama. Uostalom, kada smo u prošlosti mogli provoditi sate dnevnoanalizirajući na ovaj način potencijalne partnere? Iako aplikacije za druženje nisu jedini način zaupoznavanje ljudi, njihova sveprisutnost je poprimila izgled obilja dostupnih ljudi, a istovremenosmanjila verovatnoću da će se ljudi skoncentrisati ili okrenuti samo ka jednoj osobi ili jednompotencijalnom partneru.

Jedno od rešenja kako da “pročitate” sve vaše potencijalne simpatije jeste da se oslonite na vašu intuiciju. Da sledite intuitivni koncept procene potencijalnih partnera/partnerki na društvenim mrežama može biti samo naizgled jednostavan koncept, ali često zahteva velike unutrašnje i opšte promene u ponašanju. Međutim, kada udružite surovi racio i intuiciju, možete biti sigurni da ste doneli ispravnu odluku, tj. da ste znatno povećali šanse za upoznavanje najboljeg partnera/partnerke za vas. Nudimo vam pet osmišljenih načina za ustaljivanje ove prakse u vašem ponašanju, tj. smernice za bolju intuitivnu procenu potencijalnih partnera/partnerki na društvenim mrežama:

1. Postavite očekivanja od upoznavanja potencijalnih partnera/partnerki na mrežama.

Bez obzira koji je vaš krajnji cilj upoznavanja ljudi putem mreža - pronalaženje jednog ili više primarnih partnera, ili traženje povremenih veza, od vitalnog je značaja da postavite koncept i držite ga se pri aktivnostima na mrežama. Iako se možda čini pametnim procenjivati nečiji izgled na prvuloptu, i donositi odluke na osnovu toga ko je ili šta je na raspolaganju, tako ćete dobiti pouzdanijerezultate sa jasnom namerom. To ne znači da ne možete promeniti svoje mišljenje. Ali ako to činite, budite spremni da svakodnevno odvajate vreme i energiju do ostvarenja vašeg cilja.

2. Ograničite vreme koje provodite tražeći potencijalne parnere i pravite česte pauze između sesija dopisivanja.

Budite dosledni u vezi sa vremenom i energijom koju trošite na upoznavanje potencijalnih partnera/partnerki putem mreža. Umesto da se dopisujete sa nekim dok gledate televiziju ili čekate prijatelja u kafiću, svakodnevno ciljano posvetite 15 ili 20 minuta, ili duže, samo za tu vrstu aktivnosti. Ako pak, želite lično da upoznate ljude (recimo, u baru, izlasku ili zabavi), imajte jasnenamere i preduzmite akcije u u vezi sa tim. To ne znači da ne morate biti otvoreni za bio koga ko vamdođe na put, ali može biti naporno biti stalno “budni” da biste tu osobu "pronašli".

3. Fokusirajte se na dobru energiju i prepozavanjem iste.

Upoznavanje ljudi putem raznih aplikacija za upoznavanje može biti teško, jer putem ekrana običnonemamo isti osećaj kao i osoba sa kojom se dopisujemo, za nekoliko tih minuta razgovora. Ipak, korisno je slušati svoju intuiciju dok razmenjujete poruke ili planirate vreme za sastanak. Ako nešto osećate, ili je do nekoga teško dopreti, ili su tu svakodnevne prepreke, to je dobar znak da u tome možda nije vredno istrajati. Lično, ako ste aktivno otvoreni za susrete sa ljudima, pokušajte da pošaljete energiju dobrodošlice kroz govor tela. Ako se čini da su ljudi privučeni, odvojite nekolikominuta da istražite vezu i odlučite da li ste dovoljno zaintrigirani da biste se upustili u nešto više.

4. Bavite se, istovremeno, i vlastitim upoznavanjem.

Ciljano upoznavanje drugih ljudi je odličan trenutak za razmišljanje o sebi, uopšte vašoj istoriji prethodnih upoznavanja i ranama iz detinjstva koje bi mogle uticati na vaš trenutni ljubavni život. Ovaj zadnji faktor zaslužuje da bude duboko obrađen iz razloga da ne bi ponavljali obrasce iz detinjstva koji su vas povređivali, i da biste uvideli gde vaše potrebe nisu bile zadovoljene. Ostali oblici samoizlečenja uključuju psihoterapiju, aktivan rad na svojim potencijalima i motivaciji.

5. Iznad svega, vodite računa o sebi.

Iako je obavljanje sviih aktivnosti oko organizacije izlaska aktivan proces, možete se fokusirati i na toda sebi omogućite zadovoljstvo u mnogobrojnim oblicima. Mnogi ljudi nesvesno vide izlaske kaoizgovor da se prema svom partneru i prema sebi odnose dobro: lepi obroci, atmosfera, pokloni islično. Ali takođe, biti singl je odlična prilika da naučite kako najbolje da se brinete o sebi, postupajući tako ljubazno prema sebi kao što biste želeli da to radi vaš idealan partner.

Obzirom na to da sam pronalazak partnera ne garantuje sreću do kraja života, ova aktivnost će imati dugotrajne pozitivne efekte na vaše blagostanje. Dodatni bonus je što će vam ovaj rad pomoći da serazvijete u kompletniju i zreliju osobu. Ljudi privlače one sa sličnim vrednostima - tako da ako dajete prednost nezi samog sebe, dobra energija i srećne okolnosti da nađete odgovarajućeg partnera/partnerku će biti na vašoj strani.

Autor: Pink.rs