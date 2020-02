ŠOK ISPOVEST LJUBAVNICE OŽENJENIH BOGATAŠA: Za jedan dan ZARADIM VIŠE OD MILION DINARA i to samo zbog OVE STVARI (FOTO)

Devojka koja za sebe tvrdi da je profesionalna ljubavnica odlučila je da sa javnosti podeli detalje iz njenog života.

Hejli Liana, fitnes model, kaže da je Dan zaljubljenih njeno omiljeno doba godine, jer su tada muškarci, bar oni oženjeni, najdarežljiviji i spremni su da odreše kesu više nego što je to uglavnom slučaj.

Ova crnka tvrdi da muškarci intezivnije osećaju krivicu 14. februara, jer moraju da taj dan provedu sa suprugama, a ne ljubavnicama, pa to kompenzuju kešom ili poklonima.

Hejli tako priznaje da često dobije zlatni nakit, dizajnerske satove ili vaučere za luksuzna putovanja, a gotovo svake godine na ovaj dan kada sve skupi i sabere zaradi oko 10.000 funti (oko 1, 3 miliona dinara).

"Dan zaljubljenih je sjajno doba da budete ljubavnica jer možete da zaradite bogatstvo na divnim poklonima. Ja dobijam najbolji nakit i satove, ali i isplanirano putovanje na neku egzotičnu destinaciju da zimi uhvatim malo sunca. Oženjeni muškarci su uvek velikodušniji u ovom periodu jer provode vreme sa suprugama. Meni to ne smeta jer je poslednja stvar koju želim da raskinu sa svojim ženama. Volim da budem sa strane - tretiraju me mnogo bolje i pokloni su skuplji", iskrena je ova 37-godišnjakinja, koja je rešila da progovori o nekoliko svojih iskustava.

"Viđam se sa jednim investitorom koji mi poslednje tri godine kupuje zlatne lančić. On je često poslovno u Njujorku, gde mi i kupuje skup nakit. Ja ga viđam jednom mesečno u Londonu, odemo na večeru, a potom i u hotel na seks. Imamo lepu tradiciju za Dan zaljubljenih - na početku sastanka dobijem lepo upakovanu kutijicu, a u njoj je uvek nakit", prisetila se.

Hejli se osvrnula na još jedno iskustvo, ističući da nikada nije samo sa jednim muškarcem.

"Privezak muzičke note je poklon od stok-brokera koji je imao brak bez seksa. Ona je izgubila interesovanje pre godinu, dve i postala je slepa za njegove afere. Znam da nisam njegova jedina ljubavnica, ali sam kul sa tim. Nije kao da sam ja samo sa njim".

Luksuzna putovanja sa muškarcima se podrazumevaju u životu ove fitnes cice.

"Išla sam na Puket sa biznismenom koji je zaradio puno novca ulažući u velnes industriju. Uglavnom celu zimu provodi putujući na svoj različita odmarališta kako bi proverio da sve dobro funkcioniše i logično vodi ljubavnice sa sobom. On je razdvojen od supruge, ali i dalje koristi dejting aplikacije za oženjene jer tvrdi da to odgovara njegovim okolnostima. On je jedan od najbogatijih ljudi u ovom delu sveta. Voli da vodi ljubav na plaži dok nam talasi kvase stopala; lepo je to raditi nakon romantične večere. Naša putovanja ga sigurno koštaju čitavo bogatstvo", naglašava ona.

Ova zgodna dama kaže da ne oseća krivicu zbog romansa sa oženjenim muškarcima.

"Koristim isključivo dejting aplikacija za oženjene jer je to sajt za preljubnike kojima je nemoguće da ostanu vernu jednom partneru. Mrzela bih ideju da nekome rasturam brak, ali to definitivno nije slučaj. Većina njih ima neki dogovor sa suprugom. Mnogo je i žena na tim aplikacijama i to sa znanjem njihovih muževa. Uglavnom je to povezano sa neusaglašenim seksualnim nagonima", zaključila je Hejli.