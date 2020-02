Neurolozi konačno dali objašnjenje: Zašto nas boli glava kada nosimo konjski rep

Konjski rep predstavlja jednostavnu, ali i stilizovanu frizuru, koja nam s vremena na vreme nanosi bol

Konjski rep predstavlja jednostavnu, ali i stilizovanu frizuru, koja nam s vremena na vreme nanosi bol.Studije su pokazale da često vezivanje kose u rep može da izazove alopeciju. Pop pevačica Arijana Grande koja je poznata po svom visoko zavezanom repu, nedavno je izjavila da zbog svoje frizure oseća konstantan bol u glavi.

"Glavobolja vezanog repa" je stvarna

- U našem skalpu postoje nervi koji su osetljivi na bol - rekao je neurolog Vejd Kuper - Kada dođe do akcije poput vučenja i stezanja, bol se ne manifestuje odmah. Što duže traje povlačenje i stezanje, nervi postaju osetljiviji. Slična stvar se događa kada češljate kosu na nazad i zakačite je šnalom. Folikule dlake tokom vremena otiču zbog pritiska na nervnim završecima."Glavobolje vezanog repa" pripadaju fenomenu koji se naziva alodija (allodynia). To je moderan medicinski izraz koji opisuje trenutak u kojem mozak percipira osetljivost na dodir kao bol. Primeri alodije mogu biti i češljanje kose ili brijanje brade. Stimulansi koji ne bi trebalo da budu bolni, zapravo jesu.Osećaj bola je zajedničkiOva vrsta glavobolje je veoma česta pojava. Možemo ih primetiti kog plesačica, gimnastičarki, navijačica i balerina, jer je u njihovim aktivnostima čvrsto vezana kosa obavezna. Može se javiti i kod plivača, jer su kape za plivanje prilično iritantne.Razni aksesoari za kosu mogu dovesti do bola sklpa. Rajfovi, hidžabi, ski maske, šnale i razne trake za kosu mogu izazvati glavobolju.

Nije kod svakog bol isti

Ne oseća glavobolju svako ko nosi vezanu kosu. Doktor Vejd Kuper smatra da ljudi koji su skloniji migrenama, češće osećaju bol zbog vezane kose, od onih koje ne pate od migrena.Ljudi koji su skloni migrenama, ujedno su i osetljiviji na promenu vremena i promene u temperaturi. Svaki čovek procesuira bol na drugačiji način, što objašnjava zašto određeni ljudi imaju glavobolju vezanog repa, a drugi ne.Da li postoji način da se spreči ili leči "glavobolja vezanog repa"?Ako imate redovne glavobolje zbog vezane kose ili bilo kakve druge vrste glavobolje, najbolje bi bilo da posetite stručnjaka.Postoje i drugi faktori koje treba da uzmete u obzir kada vas boli glava. Istraživanja su pokazala da je skalp osetljiviji u toku menstrualnog ciklusa, nedovoljne naspavanosti ili kod hormonalnih promena.Najjednostavniji način da se oslobodite ove vrste glavobolje je da prestanete da vezujete kosu. Ako ipak morate da je držite vezanu, pokušajte da je vežete labavije.Kada pravite frizuru zbog nekog bitnog događaja, odmah nakon istog olabavite pritisak koji gumica ili šnale prave vašem skalpu.