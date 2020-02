Domovi zdravlja su puni: Evo kako se odbraniti u sezoni prehlada i gripa!

Ukoliko osetite jezu, bolno peckanje ili grebanje u grlu, kijate, nos curi bistrim sekretom ili bole mišići ili uši, ne čekajte. Reagujte na vreme.

Kinuli ste. Onako slučajno, odjednom. Prijalo je. Pročisti se nos i u trenutku se nekako lepše udahne. Prošlo je par minuta kad ono opet. Niste obratili pažnju. Još dva tri puta potom. Biće da je od klime naposlu ili od one dosadne promaje u autobusu. Isto tako i komšinica Cica. Kaže ona da kine čim neko upaliklimu. Moguće je. Dešava se. Ali...

Da li nam organizam šalje poruku- reaguj! Ušao je neki bezobrazni podstanar i traži svoja prava ili neočišćena klima u kancelariji draži sluznicu nosa. Odgovor nemamo unapred, ali rešenje da nerazmišljamo o odgovoru, na sreću imamo.

PP BP, četiri slova, lako upamtljiva... Značila bi- od PretPrehlade, do Bez Prehlade. A ako volite odprehlade do upale pluća, vi verujte Cici.

Šta treba prosto uraditi. Otići samo do pijace i kupiti đumbir, u blizini je prodavnica meda. Cica zna deku sa Avale koji pravi propolis jer drži košnice. Obiđete sve njih, ne treba vam mnogo. Tri, četiri sata ako nije saobraćajni špic. Kupite sve navedeno, dođete kući, operete ruke, operete đumbir pa potom izrendate, dodate malo meda drvenom kašikom i gricnete malo onih pčelinjih saća. Sigurno ćete prehladu presećiili umanjiti u korenu.

Eto toliko od mene. Pitajte ako ima nešto nejasno.

A da... Ne mora tako. Ima sve to u apoteci spremljeno i spakovano.

PropoMucil® PretPrehlada, đumbir, med i propolis. Znači prirodan, a veštačke boje i arome smo ovaj put izostavili.

Med. Zašto med? I to organski med. On deluje antioksidativno, povećava i favorizuje ćelije u krvi koje služe da nas od onog podstanara, patogena brane. Stvaraju ga pčele u netaknutim uslovima i to je jedanod retkih produkata koji nastaje bez ljudskog prisustva.

Ali znate gde je problem. Pa mi možda ne verujete. Ima puno lošeg meda, koji samo goji, pun je šećera i praktično ničemu ne služi. I to je tačno. Ali to ne važi za organski med.

Med u preparatu PropoMucil® PretPrehlada je upravo organski, što znači da je nastao van urbanih područja, bar tri kilometra dalje od prvih stambenih kuća, njiva, voćnjaka i saobraćaja. Pčele se hrane isključivo organskim voskom i sama proizvodnja je strogo kontrolisana i ispraćena odgovarajućim sertifikatima. U PropoMucil® PretPrehlada preparatu plasira se organski, sirovi, samo proceđeni med koji nije pasterizovan visokom temperaturom i koji sadrži sve korisne hranjive materije. Uglavnom nema takvoga meda na pijaci.

Veliki broj studija i istraživanja o medu je rađeno kod nas i u inostranstvu i sve su dokazale delotvornost na imunitet ljudi. Naravno uvek organski i sirovi med. Samo neka od dejstava meda su antibakterijska,antivirusna, antigljivična, protivupalna. Mislite o tome.

Đumbir je lekovita i začinska biljka. U Kini i Indiji se koristio za lečenje mnogih bolesti pre više od 4000 godina, a u Starom Rimu je bio skupa trgovačka roba. Nisu Rimljani bili blesavi. Znali su oni da tu ima nešto, ali nisu znali šta tačno. A to je Gingerol, uljana smola iz korena biljke koja ima antioksidantno i protivupalno dejstvo. Sadrži preko 100 bioaktivnih jedinjenja, minerala i vitamina kao što su B6 i C,potom magnezijum, natrijum i kalcijum. Đumbir svakako aktivira imunitet, posebno u momentima kada smo bolesni, malaksali i slabi. I naravno još jedna je komponenta PropoMucil® PretPrehlada preparata.

I naravno propolis. Prirodni antivirusni i antibakterijski preparat. Malo ko zna da pčele njime oblažu tavanicu košnice radi dezinfekcije. Ima širok spektar lekovitih dejstava na ljudski organizam. Dugo biste čitali ako bih trećinu ovde pobrojali. Evo nekih: kod prehlada i gripa, kod bakterijskih i drugih virusnih infekcija, kod infekcija disajnih puteva, kod sinuzitisa, kod svih upalnih procesa u ustuma, kod herpesa,rana, ekcema, posekotina, opekotina, kod paradentoze i paradontopatije, kod gastritisa, itd, itd, itd...

I konačno sve ove elemente imamo u jednom preparatu: PropoMucil® PretPrehlada je konačno stigao! Neizostavni stanovnik svih kućnih apoteka, pregrada u automobilima, džepova u jesenjim i zimskim jaknama.

Svakako da servisirate automobile, klima uređaje, menjate letnje i zimske gume, krečite stanove, omekšavate veš. A kad kinete ili kad vam je jeza verujete Cici komšinici. Ne budite deo stereotipa jer vaše zdravlje je samo vaše bogatstvo.

Kada kinete bolje da pored sebe imate nekoga ko će iz džepa izvući kesicu PropoMucil® PretPrehlade nego maramicu, a posle već ćete i sami imati po neku kesicu kod sebe.

Zato preduhitrite prehladu. Ukoliko osetite jezu, bolno peckanje ili grebanje u grlu, kijate, nos curi bistrim sekretom ili bole mišići ili uši ne čekajte i ne razmišljajte mnogo. PropoMucil® PretPrehlada je tu, i treba da bude deo svake kućne apoteke. Najiskrenije želimo da budete zdravi i da vam ne zatreba.

