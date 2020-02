Toksične osobe: Kako ih prepoznati i izbeći?

Naučite kako da prepoznate određene tipove toksičnih ljudi i njihovo prisustvo u vašem životu svedete na minimum.

Kada pomenemo pojam “toksične osobe”, većina nas možda pretpostavlja, ali ne zna šta to stvarno znači, iako intuitivno naslućujemo za reč o zlobnim, pakosnim ljudima koji svoje nameremogu pokazivati na razne načine, a jedan od njih je i da napadaju i osporavaju uspehe drugih ljudi. Po rečima jednog psihoteapeuta: „Postoje dve vrste ljudi, oni koji doprinose i oni koji odvraćaju pažnju. Najbolji način da izgradite svoju karijeru i svoj život je sopstvenim dostignućima, a ne napadajući dostignuća drugih. Ljudi će se uvek sećati u kakvog ste čoveka sami izrasli i u skladu sa tim će vam verovati ili ne.“

Toksične osobe su one koje između ostalog nude samo kritike i osudu, i brzo se zaboravljaju – to su oni koji, na neki način, posle postaju samo deo lične istorije. Ova konstatacija se odnosi ne samo na to kako se ponašamo, već ima važne implikacije na način na koji biramo svoje prijatelje, i one u koje odlučimo da verujemo. Planirajući tok svog života, okružite se ljudima koji su ljubazni, podržavaju vas i imaju dobro srce. I Iznad svega, izbegavajte osobe toksičnog tipa. Na osnovu rada velikog psihologa i specijaliste personologije, dr Teodora Millona [1], možemo steći uvid u to ko bi toksični ljudi uopšte mogli biti.

Pažljivo birajte svoje prijatelje!

„Prijateljstvo čini prosperitet sjajnijim i smanjuje nevolju deljenjem“, kaže filozof Ciceron. Istraživanja su dalje neprestano ukazivala da je podrška drugih najbolji faktor koji predviđa ljudsku otpornost. Savet je da birate svoje prijatelje pažljivo. Mnoge osobe se u početku lažno predstavljaju i zarad glavnih motiva mogu glumitimesecima, čak i godinama, a onda vas samo u jednom trenutku izdati. Izdaja je bol koji traje ceo život, a oni koji izdaju druge, izdaće i vas.

Doslednost u ponašanju može biti koristan trag u odabiru pouzdanih prijatelja. Pojedini psiholozi kao najmoćniji alat procene drugih ljudi ističu tematski test primene, jedan od najčešće korišćenih psiholoških testova na svetu, koji je uveo dr Henry Marey, lekar koji je osnovao Bostonsko psihoanalitičko društvo, kao i konstataciju da nema ničeg moćnijeg od dobro formulisanog pitanja.

Dva najkorisnija pitanja za procenu postupaka druge osobe jesu, da ako neko učini nešto što je veoma upitno, deluje neprimereno ili je sasvim pogrešno, umesto da odmah ponudi izgovor za njih i odbaci ih, jednostavno tada sebi postavi sledeća pitanja:

„Jesu li to pre radili?“ Odgovor na ovo pitanje pomoći će vam da razlikujete iskrenu grešku od trajnog obrasca ponašanja. Svi prave greške. Greška je ono što su učinili. Ponavljanje istog ponašanja više puta nije više „greška“, već trajan stil ponašanja te osobe.

Zatim se zapitajte: „Kakav tip osobe se ponaša tako?“ Drugim rečima: „Koji tip osobe radi ono što je ta osoba upravo uradila?“ Odgovor na ovo pitanje dolazi do suštinskog pitanja da li je to tip osobe koju želite kao prijatelja, poznanika, poslovnog partnera ili čak kao supružnika! Odgovori na ta pitanja mogu vam puno reći o tome da li je ta osoba potencijalno toksična ličnost, ili ona koja zaista zaslužuje vaše prijateljstvo.

Upozorenje: Izbegavajte toksične ljude!

Baš kao što priroda i naša okolina ima svoje toksine i otrove, čovečanstvo uključuje ljude koji neprestano rade toksične stvari. Prepoznavanje i izbegavanje toksičnih ljudi je jedna od osnovnih veština koju treba da naučite što ranije u životu.

Toksični ljudi mogu širiti nesreću i ličnu patnju. Oni prosto “truju” sve sa čim stupe u kontakt: druge ljude, karijere, posao, brakove, a posebno decu. Ovi ljudi su često praktično imuni na uvid, kajanje ili trajnu pozitivnu promenu. Ovde se obično misli ne na ličnosti sa kriminalnim osobinama, već o ljudima koji svakodnevno žive i rade sa nama.

Postoje najmanje četiri osnovne vrste toksičnih ljudi: narcisoidno-agresivne osobe, "(ne)prijatelj", negativna osoba koja se neprestano žali, i preterano dramatična osoba. Da vidimo da li možete prepoznati bilo koga od ovih kategorija ličnosti u svom svakodnevnom životu…

Nastaviće se…

Autor: Pink.rs