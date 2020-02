Kada muškarac gubi interesovanje? OVIH PET SAVETA pomažu da nađete čoveka svog života

Pre dvadeset godina, američki pisci Elen Fajn i Šeri Šnajder napravili su listu saveta koji će vam pomoći da pronađete svog muškarca iz snova.

Od tada, feministički pokret je oživeo i dobio mnogo snage, a takva literature je opisana kao seksistička. Ipak, knjiga "Nova pravila" (New Rules) se i dalje štampa, a ima i veliki broj fanova i pratilaca. U čemu se krije njena tajna?

Dugi niz godina, gurui Fajn i Šnajder analizirale su ponašanje žena koje su srećne u svojim privatnim životima - one koje imaju veliki broj udvarača, koje su se uspešno udale i uživaju u svom braku. Zbog svoje knjige, autori su više puta bili gosti u Opra Vinfri šou, a ljudi su njihovo delo okrarakterisali kao nešto što se mora pročitati.

Kako sami autori kažu, tokom proteklih 20 godina, žene su same shvatile da njihova pravila deluju i imaju apsolutnu efikasnost. One su dobile veze pune ljubavi i poštovanja, što je dovelo do srećnog i snažnog braka.

"Muškarci vole poteškoće i gube interesovanje kada objekat svoje žudne, a posebno žene, dobiju previše lako. Tajna koja će vam pomoći da osvojite muškarca svojih snova – budite nedostupne. Ponašajte se kao da vam on ništa ne predstavlja”, kako kažu autorke, smatrajući da ćete na taj način kreirati atmosferu misterije i navesti ga da žudi da vas vidi, piše Marie Claire.

U nastavku, otkrivamo svih dvadeset pravila, kojima se milioni žena dve decenije unazad vode:

1. Nemojte izgledati i ponašati se kao sve druge devojke.

2. Nemojte mu prve prići i započeti razgovor, nemojte ga prve zvati ili mu pisati.

3. Nemojte ga pozvati na sastanak putem SMS poruke, društvenih mreža ili na neki sličan način.

4. Čekajte barem četiri sata pre nego što odgovorite na njegovu prvu poruku, a potom pola sata pre nego što odgovorite na svaku sledeću.

5. Uvek završite započeti razgovor i nestanite.

6. Nemojte odgovarati na SMS ili bilo kakve druge poruke posle ponoći.

7. Nemojte prihvatiti poziv za izlazak u subotu nakon srede. Prave devojke imaju zauzete živote, i vi svakako u četvrtak već imate planove za vikend. Ako vas pozove kasno, nemojte mu zameriti, sasmo mu se izvinite i recite da ste zauzete.

8. Držite se dalje od njegovih profila na društvenim mrežama i nemojte mu kačiti stvari na zid.

9. Nemojte biti vidljive u instant porukama. Čak i ako vam se ništa ne događa u životu, ne morate mu odmah odgovoriti na poruke. Baš kao što je slučaj sa svim drugim vidovima komunikacije, muškarac mora sačekati priliku za komunikaciju sa vama.

10. Nemojte provoditi sa njim dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji.