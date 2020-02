UZ POMOĆ OVOG TRIKA FARMERKE ĆE VAM STAJATI KAO SALIVENE! Ne treba da idete kod krojača, potrebna vam je samo JEDNA STVAR! (VIDEO)

Da bi farmerke stajale kao salivene, ključno je da su izrađene od kvalitetnog materijala i da poseduju dobar kroj koji prati liniju tela i naglašava svaku oblinu na njemu.

Međutim, u slučaju da ste obožavalac širokih bojfrend farmerki, sigurni smo da ste nekada naišli na model koji vam perfektno stoji sa prednje strane, a u struku, odnosno na predelu iznad zadnjice su vam široke.

Kako biste izbegli odlazak u krojački salon, premeravanje i sužavanje, sada možete da upotrebite jedan trik uz pomoć koga ćete zasigurno ovaj model farmerki prilagoditi svom obliku tela.

Sve što vam je potrebno je pertla koju treba da provučete kroz gajke sa zadnje strane, a potom ih dobro zategnete i svežete.

