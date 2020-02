Da li ste znali: Postoji više vrsta toksičnih osoba!

Naučite da prepoznate više lica „otrovnih“ osoba koje se čak mogu pretvarati i da su vam prijatelji.

Toksični ljudi, pored samog svog postojanja, mogu širiti nesreću i ličnu patnju u svojoj bližoj i daljoj okolini. Oni prosto “truju” sve sa čim stupe u kontakt: druge ljude, karijere, posao, brakove, a posebno decu. Ovi ljudi su često praktično imuni na uvid, kajanje ili trajnu pozitivnu promenu. Ovde se obično misli ne na ličnosti sa kriminalnim osobinama, već o ljudima koji svakodnevno žive i rade sa nama.

Postoje najmanje četiri osnovne vrste toksičnih ljudi: narcisoidno-agresivne osobe, "(ne)prijatelj", negativna osoba koja se neprestano žali, i preterano dramatična osoba. Da vidimo da li možete prepoznati bilo koga od ovih kategorija ličnosti u svom svakodnevnom životu…

Narcisoidno-agresivna osoba

Agresivni i sebični pojedinci obično naginju ka avanturama i rizičnom ponašanju. Oni su površno šarmantni, čak i uzbudljivi. Skloni su posesivnosti, verbalnom nasilju, a ponekad čak i fizički nasilnici, imaju tendenciju da kontrolišu i zastrašuju druge ljude. Oni traže prijatelje i partnere suprotnog pola koji su im potrebni da bi pazili na njih. Oni čak vide sebe kao asertivne, a ne agresivne. Imaju svoj osećaj prava koji vodi do izuzetne sebičnosti. Kao rezultat toga, njihova sebična sebičnost širi se na uzurpiranje prava drugih kao da je to njihov ultimativno prihvaćen svetski zakon.

Za njih su pravila, nekad čak i zakoni, prihvatljivi samo ako ih ne sprečavaju da rade nešto što žele da urade; u suprotnom, smatra se da se takva pravila i zakoni na njih ne primenjuju. Ljudi koji imaju nisko samopoštovanje često su na meti ovih pojedinaca, a ponekad ih čak i privlače zato što ih vide kao zaštitnike. Međutim, zaštita ubrzo nestaje, a uslede verbalno i fizičko zlostavljanje.

(Ne)prijatelj

Ovo je osoba koja izgleda kao da je vaš prijatelj, ali nije. Često će se ponašati kao prijatelj, posebno kada ste im preko potrebni. Ali, budite oprezni. Njihova želja da pomognu ne zasniva se na altruizmu ili istinskoj zabrinutosti za druge, već potiče iz osećaja sopstvene vrednosti i često superiornosti koju crpe iz pomaganja drugima koji su u lošijoj situaciji od njih. Njihovo pravo lice se otkriva kada doživite sreću i uspeh. Tada će vaši tzv. “prijatelji” često postati i ljubomorni, pasivno-agresivni i netolerantni kada se suoče sa srećom i uspehom drugih. Možda će čak pokušati da sabotiraju vašu sreću, ili će se jednostavno distancirati od vas bez ikakvog vidljivog razloga.

Osoba koja se stalno žali

Negativna osoba koja se non-stop žali nikada ne izgleda zaista srećno. Ništa im nikada nije dovoljno dobro (to je negativan deo), i više su nego voljni da vam pričaju o tome (to je deo kada se žale). Oni izgledaju prijatno, na površnom nivou, ali što duže ih poznajete, njihovo ponašanje postaje sve pogrešnije, a često je isprepleteno i njihovim izrazito tvrdoglavim ili manipulativnim osobinama. Ove osobe su savladale upotrebu pasivno-agresivnog ponašanja kao sredstva da se uvuku drugima pod kožu onoliko koliko su nesrećni.

Pasivno-agresivno ponašanje je, u stvari, maskirana agresija. Na primer, osoba bi mogla reći: „Dušo, stvarno mi se sviđa tvoja nova haljina. Taj stil je bio popularan pre 5 do 10 godina, zar ne?" Iako je negativna osoba ovom izjavom zapravo pokušala uvrediti nekoga nagoveštavajući da nema ukusa i stila, ako pak, druga osoba želi da proveri da li je on to zaista mislio, uvek može reći: “Ali, rekao sam da mi svidela.“ Generalno, ovi ljudi su cinični i pesimistični.

Preterano dramatična osoba

Preterano dramatična osoba može biti jako zabavna. Život zabave često je fizički privlačan, šarmantan i uzbudljiv. Oni rade stvari kako bi privukli pažnju, što može uključivati seksualno koketiranje, zavođenje i slično. Često preuzimaju rizik.

Nažalost, mnogi od ovih ljudi su bolno nesigurni, a takav obrazac ponašanja zapravo predstavlja način nadoknade njihove nesigurnosti. Ti ljudi su obično prilično površni. Oni procenjuju sebe i druge po spoljnim kriterijumima, kao što su šta imaju, kako izgledaju i koga znaju. Nažalost, klasična kriza srednjeg života je neizbežna. Žudnja za pažnjom, kao lekom za nesigurnost, postaje opsesivna i samodestruktivna, ali ne sve dok ne se ne nahrane pažnjom i onda jednostavno odbace ljude oko sebe.

Zahtevanjem iskrenog prijateljstava izbeći ćete ove “otrovne” katerogije ljudi. Evo nekoliko jednostavnih smernica koje vam mogu pomoći da izbegnete toksične osobe. Okružite se ljudima koji pokazuju istinsko prijateljstvo i i upamtite sledeće savete:

1. Prijateljstvo je zasnovano na međusobnom poverenju.

2. Prijateljstvo se zasniva na vernosti koja nema datum isticanja!

3. Prijateljstvo je zasnovano na ljubaznosti. Ljudi se često ocenjuju prema načinu na koji postupaju sa drugima, jer kao što jedan tretira druge, tako će i oni postupati prema vama.

4. Prijateljstvo se zasniva na vernosti. Ljudi će na kraju čuti šta se sve kaže o njima. Prijatelji kažu ljubazne stvari i pozdravljaju ih posebno u odsustvu druge osobe. Jedan od najvažnijih načina za pokazivanje integriteta je biti lojalan onima koji nisu prisutni. Pri tome gradimo poverenje onih koji su prisutni.

5. Prijateljstvo se zasniva na poštovanju drugih. Jedan od najvećih poklona koji može dati drugoj osobi je da ih pokaže i pomogne da se osećaju važnim.

6. Najvažnije je da se prijateljstvo zasniva na pružanju pomoći kada je to potrebno. Dakle, prijateljstvo znači pomaganje drugima u vremenima kada im je pomoć potrebna.

Autor: Pink.rs