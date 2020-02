Evo koja oboljenja nastaju usled stresa!

Čak i banalna prehlada može biti povezana sa vašim mentalnim zdravljem.

Ne pretpostavljate koliko je bolesti zapravo povezano sa emocijama. Astma, razna stanja kože, glavobolje, pa čak i problemi sa leđima mogu biti izraz negativnih osećanja koja ne želite ili ne možete izraziti, piše Cosmopolitan.

Strah izaziva dijareju

Kada ste pod stresom, zabrinuti ili uplašeni, telo ograničava rad creva, pokušavajući da se reši njihovog sadržaja. To se manifestuje dijarejom ili povraćanjem. Kratkoročni stres izaziva neprijatne, ali prolazne simptome. Još gore, ako napetost traje mesecima, tada vam može pokvariti crevnu floru. Protivupalne bakterije počinju da se umnožavaju, što slabi celo telo i čini vas podložnijim infekcijama. U laboratorijskim studijama, istraživači su primetili da mnogi hormoni stresa, naročito noradrenalin, deluju kao hrana za bakterije koje stvaraju toksine.

Ljutnja može da izazove glavobolju

Arterije dovode krv do mozga. One se skupljaju i opuštaju pod uticajem impulsa iz centralnog nervnog sistema. Zahvaljujući tome, krv teče, a mozak se oksigeniše i neguje. Međutim, pod uticajem jakih emocija mogu dovesti do poremećaja i tada se žile previše smanjuju. Postoji blaga hipoksija i osecćate glavobolju.

Potisnute emocije otežavaju disanje

Kada postanete nervozni, dolazi do bronhospazma i put kroz koji vazduh teče do vaših pluća se zatvara. Ako nakon nekog vremena emocije ispare, dah se vraća u normalu. Međutim, kada se akumuliraju i povećaju, one mogu postati jedan od faktora koji uzrokuju manifestaciju astme.

Tuga se vidi na koži

Dermatolozi nemaju sumnje da teški događaji i stres doprinose pojavi i pogoršanju mnogih dermatoloških bolesti, npr. atopijskog dermatitisa, akni, psorijaze. Nedavno je stvorena čak i nova grana medicine, psihodermatologija, koja se bavi odnosom između psihe i kožnih bolesti.

Napetost se nakuplja u mišićima

Naučno je dokazano da čovek nakuplja napetost u mišićima, uglavnom u ramenom pojasu i donjem delu leđa. To uzrokuje promene koje rezultiraju upalom. I kao rezultat toga imate bol u leđima.

Stres uništava zube

Nervna napetost se takođe može nagomilati u mišićima vilice. Kad ste ljuti, stisnete vilicu 10 puta jače nego uobičajeno. Nije iznenađujuće da postoje abrazije zuba i oštećenja ugriza i desni. Stručno se naziva bruksizam.