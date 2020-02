Odlično stoji svima, slaže se uz sve: Ova boja će obeležiti narednu sezonu! (FOTO)

View this post on Instagram

Shades of brown 🤎 Sweterkowa sukienka z golfem @goldly.pl ________________________________________ #shades #brown #shadesofbrown #beigeoutfit #beigelook #brownjacket #beigedress #browndress #sweaterseason #sweaterweather #sweaterdress #sweter #sukienka #stylizacja #polskamoda #modnamama #trendylook #outfit #outfitideas #outfitinspo #outfitoftheday #fashion #style #fashionblogger #fashionlover #casualstyle #casuallook #mystyle #mystylediary #blondegirl