Obratite pažnju: Kako da pretvorite vaša romantična uverenja u realno uživanje?

Ili- kako demistifikovati snažna uverenja o ljubavi nastala pod uticajem romatičnih filmova i medijskih sadržaja?

Mislite li da ste i vi možda razvili neka ovako slična nerealna očekivanja? Međutim, ako promislite o nekoliko sledećih saveta, imate više šansi za realno sagledavanje vaše veze i lakše ostvarenje ciljeva na polju ljubavi.

1. Odvojite šta je realno od onoga što je nerealno.

Prvo napravite dugačak spisak svih vaših očekivanja o ljubavnim vezama – doslovno sve o čemu razmišljate. Zatim uzmite crvenu olovku i zaokružite one za koje mislite da su nerealni. Kako znate koje su to? Pa, jedan od načina je da pokušate zamisliti da radite ili da sve bude na vašoj listi. Da li je to moguće?

Na primer, da li uvek možete ili smete da kažete šta drugi ljudi žele? Uvek govorite da je sve savršeno? Nikada ne grešite? Imati velika očekivanja je u redu , ali imati nemoguća očekivanja je nešto sasvim drugo. Pogledajte da li možete pronaći umereno zadovoljavajuće rešenje.

2. Izdvojite ono što vam je rečeno da bi trebalo da bude važno od onoga što vam je zapravo važno.

Pogledajte još jedan spisak vaših očekivanja. Za svaki predmet zapitajte se: Da li je to zapravo nešto što mi je važno? Na primer, da li je zaista bitno da li vaš partner nosi određenu odeću, kaže određene stvari ili jede određenu hranu?

Možda stvarno volite isprobati nove restorane, pa vam je zaista važno što redovno izlazite da jedete napolju. Nema potrebe da sudite sami - svi su različiti. Samo identifikujte svoju istinu i precrtajte sve ostalo.

Kada sam izvedete ovu vežbu, možete otkriti neke nove stvari o sebi, izvući vaše podsvesne stavove na površinu i na kraju krajeva, potpuno razvejati zablude, što je veliki korak napred.

3. Odvojite svoje potrebe od svojih želja.

Sada pogledajte koje sve stavke su još uvek na vašoj listi. Zaokružite stavke koje su potrebne (nasuprot željama). Potreba je nešto što vas ispunjava na dubokom nivou. Potreba, ako nije zadovoljena, bitno utiče na kvalitet vašeg života.

Na primer, možda vam ne treba partner da vam kupi cveće, ali želite da osetite skoro uvek njegovu pažnju u bilo kom obliku. Ili vam možda nije potrebno da vaš partner pogodi šta želite, ali morate da čujete sebe kada kažete šta želite. Može biti teško razabrati osnovnu potrebu koja stoji iza mnogih naših očekivanja, zato odvojite malo vremena za ovu stavku. Jednom kada završite, koristite svoj uži spisak osnovnih potreba, da biste se usmerili šta tražite i očekujete od života i ljubavi.

Happy end…

Jednom kada počnete odvajati svoje potrebe od očekivanja koje su stvorili mediji za vas, polako ali sigurno ćete početi da se povlačite iz zamki romantičnih filmova i sadržaja. Shvativši šta stvara sreću za vas i puštajući ostale da izaberu da li će ostati u vašem životu ili otići, uspećete da se usredsredite i dobijete puno više onoga što vas zapravo čini srećnim/srećnom u vezi - stvari poput primećivanja njegovog/njenog zaljubljenog pogleda zagrljaja kada ste tužni, i stvaranje samo vaših autentičnih iskustava koja se pamte za ceo život.

Nijedan odnos nije savršen, ali odustajanje od uticaja romantičnih sadržaja omogućiće vam da stvorite srećnije trenutke sa svojim partnerom/partnerkom, kao i da cenite mnogo više svoju vezu. Jer sreća dolazi iz svakodnevnih stvari koje vas čine srećnim, a ne u praćenju onoga što mediji ili bilo ko drugi kaže da trebalo da vas učini srećnim/srećnom.

Autor: Pink.rs