Snimak iz aviona izazvao veliku debatu: Treba li spustiti naslon sedišta?

Nastavnica Vendi Vilijams je objavila snimak čoveka koji joj drma sedište zato što je spustila naslon. Ona je svoje nezadovoljsvo iskazala i rečima da je taj muškarac nekoliko puta jako udario u sedište, a kada je počela da ga snima onda je počeo slabije, ali neprestano da udara.

Takođe, Vilijamsova je iskazala nezadovoljstvo i prema avio-kompaniji jer je očekivala da će je podržati, a zapravo su nju opomenuli za sedište, a njega ponudili pićem.

Mnogi mediji su preneli ovaj događaj, što je podelilo njihovu publiku - Treba li spustiti sedište ili ne?

Vilijamsova je rekla da ju je muškarac koji je sedeo iza nje zamolio da podigne sedište kako bi završio obrok, što je i učinila, a nakon što je on završio, ponovo je spustila naslon, nakon čega je usledilo ovakvo njegovo ponašanje.

Oni koji smatraju da je Vilijamsova u pravu kao razloge navode da je ona platila tu kartu i da ima pravo da koristi sve pogodnosti, a oni su okarakterisali muškarca kao nasilnika.

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times - HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu