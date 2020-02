Hotel za ljubitelje filmova Ratovi zvezda

View this post on Instagram

O nome oficial do hotel "Star Wars: Galactic Starcruiser" foi revelado na Walt Disney World . Será uma experiência de férias nova e inédita, onde os hóspedes se registrarão para uma aventura de duas noites a bordo de uma nave espacial fascinante. Uma vez a bordo, eles interagirão com os personagens e se tornarão participantes ativos de histórias que se desenrolam ao redor deles em sua jornada galáctica. . Dentro do pavilhão Disney Parks "Imagining Tomorrow, Today" na D23 Expo, você pode ver um novo modelo e imagens do cruzeiro estrela, chamado Halcyon. . Segundo a Disney, "Essa experiência inovadora é diferente de qualquer experiência de resort que você já viu. A partir do momento em que você embarca na cápsula de lançamento, é uma aventura Star Wars completamente imersiva de alguns dias a bordo de uma nave estelar de luxo. complete com restaurantes sofisticados, cabines com vista para o espaço e toda a ação emocionante que você esperaria de uma autêntica experiência de Guerra nas Estrelas ". Os preços dos hotéis em Star Wars serão baseados na experiência completa de 2 noites / 3 dias, e não por noite. Assim como a Disney Cruise Line, alimentos, bebidas e entretenimento selecionados também serão incluídos como parte da experiência. . O preço de uma estadia de 2 noites / 3 dias começa em US $ 3.300 para uma pessoa. As cabines podem acomodar até cinco passageiros, portanto, há também a opção de maximizar a ocupação da cabine por um preço relativamente mais baixo por pessoa. Uma cabine com cinco passageiros custaria US $ 7.200 (esses preços podem variar, pois o hotel ainda está a alguns anos da abertura). . #starwarsgalacticstarcruiser #starwars #starwarsgalaxysedge #disneyworld #disneysresort #wdw #starwarsresort #starwarshotel #d23expo #d23 #d23expo2019 #disneyenfamilia #disneytravelagent