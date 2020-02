Tri razloga da patike budu vaš NEIZOSTAVNI komad

Već smo se uverili u moć ovog modnog komada, a još više u to koliko je moda prešla granice. Ako su zaista postojale.

Patike su u tom odigrale važnu ulogu, postavljajući nam zamku u karakterisanju i definisanju mnogih outfita. Koliko puta ste videli da patike u elegantnom stilu izgledaju jednako dobro kao i u sportskom? Poigravanje sa njima daje nam bezbroj mogućnosti i zato su definitivno komad u koji vredi uložiti.

Ukoliko nisi ljubiteljka patika, možda je proleće koje ubrzo dolazi pravo vreme da se opredeliš za njih, a mi donosimo tri glavna razloga zašto su patike odličan izbor:

1. UdobnostRadujemo se kada pronađemo i sebe počastimo visokim potpeticama čiju udobnost hvalimo na sva usta, ali ne postoji obuća koja je udobnija od kvalitetnih patika. Bilo da idete na put, dnevnu kafu sa prijateljicom, pa čak i u izlazak - svejedno je. Današnjica obiluje mnogobrojnim idejama kako patike možemo iskombinovati i za večernji izlazak, posebno ukoliko idete na mesta gde se pušta RnB muzika, a plus im dajemo jer sutradan ne možete izgovoriti: „Mnogo me bole noge“, kao što je to slučaj sa cipelama. Dakle, udobnost na prvom mestu.

2. JedinstvenostUnikatni modeli uvek privlače posebnu pažnju. Ko ne voli da ima patike koje gotovo niko ne poseduje? Ovaj model obuće je definitivno najlaške pronaći a da bude potpuno drugačiji od ostalih a potreban je samo mali trud u pronalasku. Uvek možete poručiti patike iz inostranstva koje ne postoje na našem tržištu, a one će zahtevati niz pohvala od okoline i bezbroj pitanja, što, priznajte, svakako prija. Dakle, budite unikatne, jedinstvene i drugačije.

3. Odanost brenduMnoge devojke poseduju patike isključivo jednog brenda. Na taj način postajete prepoznatljivi i ispada da maltene stvarate sopstveni, lični brend. Ukoliko pronađete brend koji vam se zaista dopada, kao i svi modeli patika koje on poseduje, odlučite se za njega. Jednog dana, sa zadovoljstvom ćete posmatrati čitavu kolekciju koju posedujete, ali ne zaboravite - uvek birajte kvalitet, posebno kada je obuća u pitanju.