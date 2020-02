Kakve poruke šalje nakit koji nosimo: Masivne komade nose smele i samouverene žene, dok zlato ide uz pouzdane i iskrene osobe

Nije svejedno šta na sebe stavljamo da bismo se okitili, ako želimo da izbor dekoracije tela šalje pravu poruku o nama.

Biseri su uvek odgovarajući - izjavila je Džeki Kenedi, bivša prva dama SAD, sa kojom se složila većina poznatih gospođa i gospođica. To, međutim, ne važi za nakit uopšte, jer nije svaki komad za svaku osobu niti priliku. On verovatno jeste, kako je rekla Dijana fon Firstenberg, belgijska dizajnerka i bivša princeza, savršen začin koji ističe ono što već postoji u nama. Zato je važno da osvestimo šta je to, koji nakit nam najbolje pristaje i najsuptilnije naglašava naše biće. Jer, jasno nam je da on nije samo ukras, već i sredstvo neverbalne komunikacije koje o nama često govori mnogo više i glasnije od izgovorenih reči. Pa hajde da vidimo zašto nije svejedno šta na sebe stavljamo da bismo se okitili, ako želimo da izbor dekoracije tela šalje pravu poruku o nama.

MASIVNI KOMADI ZA SMELE I ŽELJNE PAŽNJE

Istorija nakita stara je koliko i samo čovečanstvo. Nekada su se ljudi kitili školjkicama, perjem, delovima kostiju, zubima, rogovima, kandžama, cvetićima, kožom... Kako je sazrevala civilizacija, tako se menjao i oblik i funkcija nakita. Imao je svoju pagansku svrhu. Bio je nezamenjiv u ritualima. Štitio je od neprilika i neprijatelja. Važio je kao znak povezanosti sa duhovima. I štit religije. Aludirao je na snagu i slobodu. Dokazao se kao amajlija za sreću. Uspevao kao manifestacija sujeverja. Bio je čuvar porodične tradicije. Simbol društvenog statusa. Dokaz moći. I svakako komadić kojim se skreće pažnja na sebe.

Uprkos transformacijama oblika i funkcija, od kojih su mnoge i preživele, prilagodivši se modernom dobu, svaki nakit i sada, kao i nekad, ima moć govora i razotkrivanja. Zato je on "interesna" sfera stručnjaka istraživača koji u svojim studijama analiziraju i zaključuju šta on priča o nama, umesto nas.Tako Ejmeri Vilson, psiholog i psihijatar, iznosi svoju teoriju.

- Prsten šalje najpotpuniju poruku o vlasniku i zato je on "najrečitiji" - tvrdi Vilson. - Uglavnom je izbor dama koje čvrsto stoje na zemlji, ne maštaju previše i ne talasaju. Minđuše vole društvene i duhovite žene. Narukvice ćete uglavnom videti na osobama koje se trude da ne otkrivaju mnogo o sebi i uvek više govore delima, dok su na rečima škrtije.

Stručnjaci su došli do saznanja da je, bez obzira na vrstu dekoracije kojom se kitimo, masivan nakit uvek izbor ekstrovertnih osoba. One su smele, samouverene, komunikativne, žustre, željne pažnje. Minđuše koje biraju su prenaglašene, viseće, četvrtaste ili u obliku glomaznih alki. Ogrlica je takođe viseća i obavezno u paketu sa upečatljivim priveskom. Prsten obično nije samo jedan, a ako jeste, onda je masivan, sa velikim cirkonom. Narukvica je takođe gabaritna, jer se takvom direktno "upada u oči" okolini i lakše uspostavlja komunikacija.

Povučeniji tipovi ličnosti biraju decentne primerke i najviše vole male minđuše ili tanak lančić uz vrat, bez ikakvih šljaštećih "pratilaca". Ljubiteljima prirode je, recimo, važnija boja nakita, pa biraju prirodne tonove kao što su bež, smeđi ili zeleni kamenčići. Zlatni komadi idu uz otvorene, pouzdane i iskrene osobe, dok srebrni uz one koji vole rutinu i da sve bude po pravilima.

Tradicionalisti na prvo mesto i dalje stavljaju biserne minđuše i ogrlice, koje nose u posebnim prilikama. Moderne i dame koje vole da ostave utisak na okolinu uglavnom biraju unikatne komade, što važi i za umetnički osvešćene tipove, koji najviše kupuju ručno rađene "đinđuve".

ODGOVORNE DAME NOSE SET

Ukoliko se trudite da nakit uskladite sa odećom ili čak šminkom, stručnjaci će vas nazvati urednom, odgovornom i organizovanom osobom. Isto važi i ako ste pobornik setova, pa tako uz srebrne minđušice sa cirkončićima uvek stavljate takvu narukvicu ili ogrlicu. Da bude komplet. S druge strane, aktivne dame preferiraju "udoban" nakit, sa priveskom na kojem je urezano njihovo ili ime važne osobe. A vole i one sa motivacionim porukama koje ih u toku dana podsete do čega im je stalo u životu.

Da o ljudima govori i deo tela koji se ukrašava, zaključuje na osnovu sprovedenih analiza dr Ejmeri Vilon. Ukoliko je prsten uvek na istom prstu, to je konstanta koja poručuje vrlo konkretnu stvar. Vilson kaže da palac asocira na snagu volje i povezan je sa unutrašnjim delom bića.

- Veliki komad prstena na njemu govori da osoba nedvosmisleno teži ka moći. Ukoliko tu imate manji, običan prsten, na ruci kojom pišete znači da imate potrebu i da menjate svet. Ukoliko ga nosite na istom prstu, ali na suprotnoj ruci, to dokazuje da prizivate energiju kojom ćete ostvariti određene ciljeve - kaže stručnjak.

Vilson dalje objašnjava da kažiprst predstavlja samopoštovanje, pa ako na njemu nosite veliki prsten, znači da vam je stalo da drugi prepoznaju vaš kvalitet i imate potrebu da dobijete javno priznanje. Kako je srednji prst pokazatelj sistema vrednosti, prsten na njemu je potvrda da vam je važno da sebe odredite u tom smislu, pa je preporuka da se tu nalazi kvarc ili koral. Domali prst je veza sa burmom, ali ukoliko osoba nije u braku, a nosi prsten na tom mestu, može da se tumači da želi da privuče određen ugled u društvu. Mali prst govori o odnosu sa ljudima, pa prsten na njemu može da unapredi veze do kojih vam je stalo.

Nije svejedno ni da li prsten nosite na levoj ili desnoj ruci, jer u prvom slučaju iskazujete kreativnost, za koju je odgovorna desna strana mozga koja kontroliše levu ruku. To znači da nakit na desnoj ruci otkriva da logički razmišljate. A ukoliko, pak, kitite obe ruke, ispada da time pokušavate da prikrijete neke slabe tačke.Ne zaboravimo još dame bez nakita, o kojima se neretko govori kao o osobama bez ženstvenosti ili potrebe za glamurom i primećenošću, a kojima je zapravo u svemu od forme važnija suština.

NASLEĐENA OGRLICA KAO ČUVAR PORODICE

Žene koje uz određenu odevnu kombinaciju uvek imaju određen komad nakita su stidljive i odane porodici - zaključuje psiholog dr Beti Švarc. One ne vole da štrče, da se izdvajaju.

- Tradicionalne dame ćete prepoznati po privescima ili šarama na nakitu u obliku verskih/etničkih simbola, čime šalju poruku da se ponose svojim poreklom - kaže Švarcova. - One kojima nije važan trend, već pripadnost i iskazivanje ljubavi porodici, partneru ili prijateljima, ne mare šta je ove godine hit. Na sebe sa osmehom stavljaju nakit koji su dobile/nasledile od dragih ljudi.

RETRO ZA SENTIMENTALNE

Ukoliko se najčešće, ili čak isključivo, kitite retro primercima, šaljete poruku da ste sentimentalni tip ličnosti, ali i osoba prefinjenog ukusa. Buntovnice, s druge strane, iz svog ormarića izvlače razne lance, šiljke, žičane orglice ili minđuše sa kosturskim glavama, kojima otkrivaju svoju potrebu da eksperimentišu i menjaju svet. Žene koje nose slojevit nakit na istom mestu, pa tako, recimo, na dekolteu "poređaju" nekoliko ogrlica, uglavnom nastoje da poberu poglede okoline baš na tom delu tela.