Srpski pećinski čovek, medved i vuk: Nesvakidašnji lokalitet kod Aranđelovca!

View this post on Instagram

Tragovi iz "zemlje pre vremena" posuti su svuda po Srbiji... I samo čekaju da budu otkriveni! ----------------------- #mojalepasrbija #lepasrbija #mybeautifulserbia #srbija #mojasrbija #volimsrbiju #instagram #instalike #photography #photo #fmzavicaja #muzej #arandjelovac #fosil #serbia #serbianhistory #istorija #zanimljivo #zanimljivosti ----------------------- 👉 @moja_lepa_srbija_ 👉 #mojalepasrbija #mybeautifulserbia