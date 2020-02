Šume koje stvaraju udovice: Svi žele da ih vide, niko ne sme da im priđe

View this post on Instagram

🌈🌴🇵🇬 Did You Know there are Rainbow Eucalyptus trees? They can be Found in the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea, it gets its name from the fantastic spectrum of colors it reveals as it sheds its bark over time, from bright green to blue, purple, orange and rich hues of red. 🌈🌳😍 • Repost from @wgpng —__—__—__—__—__—__—__—__— ✅ Follow @pngtraveltours to see more videos and pics from Papua New Guinea! Follow us on Facebook and check out our website to visit Paradise🇵🇬 🌴 🐠🐙🐬🦞 • • • • • • #exploringisland #exploring #islanddiving #islandsnorkeling #islands #islandlife #pacificislands #png #milnebay #coconuts #islandstyle #adventure #adventuretourism #islandhopping #dugoutcanoe #hunting #fishing #papuanewguinea #landoftheunexpected #craftsmanship #brilliantminds #anthropology #papuanewguinea #natgeo #rainbow #eucalyptustree #flora #Philippines #indonesia #treestagram #trees